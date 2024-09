Šéf diplomacie USA pricestoval do Egypta, aby rokoval o prímerí v Gaze

Káhira 18. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval v stredu skoro ráno do Káhiry, kde bude s egyptskými lídrami rokovať o snahách o nastolenie prímeria vo vojne medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Tento konflikt trvá už takmer rok.



Podľa agentúry AFP citovanú agentúrou TASR ide o Blinkenovu desiatu cestu na Blízky východ od vypuknutia vojny v palestínskej enkláve. Šéf americkej diplomacie by sa mal počas nej stretnúť aj s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím.



Blinken má v Egypte diskutovať o novom kompromisnom návrhu s cieľom dosiahnuť prímerie v Pásme Gaze, ale aj prepustenie desiatok rukojemníkov zadržiavaných na palestínskom území.



Títo rukojemníci boli unesení počas bezprecedentného útoku palestínskeho islamistického hnutia Hamas proti Izraelu zo 7. októbra 2023, ktorý mal za následok odvetu Izraela v podobe ofenzívy v Pásme Gaze s tisíckami obetí.



O zvýšenom napätí na Blízkom východe so svojím izraelským kolegom Joavom Galantom telefonicky hovoril aj americký minister obrany Lloyd Austin.



Ich telefonát sa uskutočnil v utorok - v deň, keď stovky pagerov používaných členmi proiránskeho hnutia Hizballáh v Libanone explodovali pri útoku, ktorý táto libanonská militantná skupina pripisuje Izraelu. Pentagón odmietol uviesť, či Austin a Galant hovorili aj o spomínaných výbuchoch.



Hovorca Pentagonu Pat Ryder informoval, že témou rozhovoru bolo pretrvávajúce napätie na Blízkom východe a hrozby, ktorým Izrael čelí".



Austin podľa hovorcu "zopakoval potrebu prímeria a dohody o rukojemníkoch a dôležitosť zníženia napätia prostredníctvom diplomacie, aby sa predišlo rozrastaniu konfliktu do širšieho regiónu."



Výbuchy v Libanone prišli len niekoľko hodín po tom, čo Izrael oznámil, že rozširuje ciele svojej takmer rok trvajúcej vojny proti Hamasu v Pásme Gazy, a to tak, aby zahŕňali aj front s Hizballáhom pozdĺž hranice Izraela s Libanonom.