Šéf diplomacie Wang I vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine

Peking 7. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I vyzval v piatok na ukončenie vojny na Ukrajine. Konflikt podľa neho "nemá víťazov a mier nemá porazených", informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Čína víta a podporuje akékoľvek úsilie zasvätené mieru," povedal Wang I na tlačovej konferencii v Pekingu.



Väzby Číny a Ruska zároveň označil za "konštantu v turbulentnom svete." "Vyspelý, odolný a stabilný vzťah medzi Čínou a Ruskom sa nezmení v dôsledku dočasných udalostí, ani nebude narušený zásahmi tretích strán," uviedol.



Vystríhal tiež USA pred "bezdôvodným" uvaľovaním ciel. "Spojené štáty by nemali oplácať láskavosť nevôľou, nieto ešte uvaľovať clá bezdôvodne," povedal Wang I a vyzdvihol spoluprácu Pekingu v boji proti šíreniu drogy fentanyl v Spojených štátoch.



Wang I zároveň varoval, že vo svete by sa mohol udomácniť "zákon džungle", cituje AFP.



"Na svete je asi 190 krajín... Predstavte si, keby každá krajina zdôrazňovala svoju vlastnú prioritu a verila v silu a postavenie, svet - by upadol späť k zákonom džungle," povedal.



Šéf čínskej diplomacie tiež vyzval na "komplexné a trvalé" prímerie v Gaze. "Ak hlavným mocnostiam skutočne záleží na ľuďoch v Gaze, mali by presadzovať komplexné a trvalé prímerie a zvýšiť humanitárnu pomoc," dodal.



Zároveň prisľúbil, že Peking bude "pevne čeliť" obchodnému tlaku zo strany Spojených štátov po tom, čo Washington uvalil nové clá na čínsky tovar, cituje AFP.



Wang I sa v Pekingu vyjadroval na tlačovej konferencii pri príležitosti výročného zasadania jednokomorového čínskeho parlamentu, pripomína agentúra AP.