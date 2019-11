Šéf EK Juncker sa zotavuje po úspešnej operácii

Brusel 13. novembra (TASR) - Dosluhujúci predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker sa zotavuje po úspešnej operácii a z jednotky intenzívnej starostlivosti by ho mali prepustiť v stredu večer. Informovala o tom hovorkyňa šéfa EK Mina Andreevová, píše agentúra AP.



Dodala, že termín Junckerovho návratu do práce bude závisieť od toho, ako úspešne bude prebiehať jeho zotavovanie.



Juncker (64) mal aneuryzmu aorty v oblasti brušnej dutiny. Aneuryzma je vypuklina v mieste oslabenia cievnej steny. Junckera v úrade dočasne zastupuje eurokomisár Frans Timmermans.



Šéf EK sa už v auguste podrobil operácii, pri ktorej mu odstránili žlčník.



Junckerovo päťročné pôsobenie vo funkcii predsedu EK sa malo pôvodne skončiť 1. novembra. Nová komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej by sa však napokon mala ujať funkcie až od 1. decembra tohto roku.



Poslanci Európskeho parlamentu totiž 16. októbra rozhodli o odklade začiatku fungovania novej Európskej komisie. Pôvodný časový scenár narazil na neochotu poslancov EP odobriť do funkcie komisárov kandidátov Francúzska, Maďarska a Rumunska.