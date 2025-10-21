< sekcia Zahraničie
Šéf EPP Weber spochybnil odovzdanie postu predsedu EP socialistom
Funkčné obdobie predsedu EP trvá dva a pol roka.
Autor TASR
Štrasburg 21. októbra (TASR) - Šéf Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber v utorok odmietol potvrdiť, že predsednícky post Európskeho parlamentu (EP) bude v roku 2027 odovzdaný politickej skupine Socialisti a demokrati (S&D). Weber naznačil, že by mohol podporiť ďalšie funkčné obdobie súčasnej predsedníčky Roberty Metsolovej, čo podľa magazínu Politico môže ohroziť stabilitu spolupráce medzi dvomi najsilnejšími frakciami, informuje TASR.
Predseda Strany európskych socialistov (PES) Stefan Löfven minulý týždeň zdôraznil, že EPP musí dodržať dohodu po voľbách v roku 2024, podľa ktorej by funkcia mala byť v roku 2027 odovzdaná S&D.
Počas tlačovej konferencie v utorok v Štrasburgu však Weber kritizoval socialistov. „Bolo tiež dohodnuté, že socialisti sú pripravení spolupracovať, a myslím si, že v priebehu nasledujúceho roku a pol socialisti môžu preukázať svoju spoľahlivosť,“ povedal po otázke, či sa zaviazal dodržať dohodu.
Weber poukázal na nadchádzajúce hlasovanie v EP o balíku opatrení na zjednodušenie zelených noriem, pri ktorom niektorí socialistickí europoslanci porušia líniu svojej skupiny a budú hlasovať proti, napriek predchádzajúcej dohode o jeho podpore s EPP.
Socialisti tvrdia, že existuje písomná dohoda o rozdelení moci medzi EPP, S&D a Obnovme Európu, ktorá rozdeľuje najvyššie pozície v EÚ. Predsedníctvo EP má byť podľa nej rozdelené medzi EPP a S&D. „Máme dohodu, ktorá bola uzavretá po voľbách a ktorá je stále platná,“ zdôraznil Löfven.
„Keď príde čas na rozhodnutia týkajúce sa polovice volebného obdobia, myslím si, že to bude aj čas, keď všetci preukážeme, či sme ľudia slova a či dodržiavame dohody,“ reagovala šéfka europarlamentnej skupiny S&D Iratxe García Pérezová, spomínaná ako možná náhradníčka Metsolovej.
Funkčné obdobie predsedu EP trvá dva a pol roka. Europoslanci volia celé predsedníctvo EP počas prvej plenárnej schôdze po europarlamentných voľbách a následne v polovici päťročného volebného obdobia.
