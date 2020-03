Šéf európskej diplomacie Josep Borrell uvítal prímerie v sýrskom Idlib

Idlib 6. marca (TASR) – Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell dnes uvítal prímerie v sýrskej provincii Idlib, na ktorom sa včera v Moskve dohodli prezidenti Ruska a Turecka, Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan. Označil ho za prejav dobrej vôle, ale vyzval tiež na umožnenie prístupu humanitárnej pomoci do tejto oblasti.



"Samozrejme sa teším z tohto prímeria, prímerie je dobrá správa. Prinajmenšom je to dobrá vôľa — uvidíme, ako to bude fungovať," uviedol Borrell podľa agentúry AFP po príchode na rokovanie šéfov diplomacií štátov EÚ v chorvátskej metropole Záhreb.



Prímerie v provincii Idlib na severozápade Sýrie vstúpilo do platnosti v noci na piatok a ráno nad provinciou nelietali žiadne ruské a sýrske lietadlá. V oblasti panoval relatívny pokoj a Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) hlásilo len menšie porušenia prímeria.



Rusko a Turecko sa zároveň dohodli na vytvorení bezpečnej zóny pre civilné obyvateľstvo v provincii Idlib neďaleko hranice s Tureckom. Ide o poslednú baštu povstalcov bojujúcich proti silám sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Ešte v roku 2018 sa Rusko a Turecko dohodli na vytvorení demilitarizovanej zóny v Idlibe, ale Asadove sily sa snažia o opätovné dobytie tohto posledného veľkého regiónu, ktorý nemajú pod kontrolou.



V poslednom čase sa táto provincia stala dejiskom konfliktu medzi Tureckom, ktoré podporuje niektoré skupiny povstalcov, a sýrskym vládnym režimom podporovaným Ruskom. Pri minulotýždňovom nálete sýrskych vládnych síl zahynulo 33 príslušníkov tureckých ozbrojených síl, na čo Ankara reagovala odvetnými útokmi.