Šéf Európskej rady bude v Kirgizsku na summite s lídrami Strednej Ázie

Biškek 2. júna (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel v piatok pricestoval na návštevu Kirgizska, kde sa zúčastní na summite lídrov Európskej únie a krajín Strednej Ázie. Uviedla to agentúra AFP, ktorá zároveň pripomína, že Brusel sa tak snaží nadviazať bližšie vzťahy s týmto regiónom, na ktorý má veľký vplyv i Rusko, informuje TASR.



Na summite sa zúčastnia predstavitelia Kazachstanu, Kirgizska, Uzbekistanu a Tadžikistanu, ako aj delegácia z Turkménska. Schôdzka sa uskutoční po tom, čo čínsky prezident Si Ťin-pching v máji v Číne tiež hostil summit lídrov týchto piatich stredoázijských republík.



Agentúra AFP pripomína, že ruská invázia na Ukrajinu podnietila svetové veľmoci, ako sú Čína a EÚ, k nadviazaniu bližších vzťahov so Strednou Áziou, ktorá v súčasnosti prehodnocuje svoj postoj k Rusku a snaží sa hľadať záruky v iných krajinách.



EÚ je v Strednej Ázii najväčším darcom – do tohto regiónu poslala v rokoch 2014–2020 pomoc vo výške 1,1 miliardy eur. Brusel je tiež najväčším investičným partnerom stredoázijských republík; nasledujú po ňom Spojené štáty, Rusko a Čína.



Od začiatku vojny na Ukrajine ide už o druhú Michelovu návštevu v Strednej Ázii, podobný summit v Kirgizsku už absolvoval vlani v októbri.



AFP dodáva, že Rusko i naďalej zostáva v stredoázijských republikách kľúčovou veľmocou. Tieto krajiny si tiež vyslúžili kritiku za to, že údajne Moskve pomáhajú obchádzať sankcie Západu. Stredná Ázia je okrem toho veľmi nestabilným regiónom – k potýčkam dochádza v Kirgizsku, Tadžikistane, Kazachstane aj Uzbekistane.