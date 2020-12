Šéf Európskej rady je v karanténe, stretol sa s Macronom

Brusel 17. decembra (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel sa nachádza v domácej karanténe, aj keď mal nedávno negatívny výsledok testu na nový koronavírus. Na Twitteri to vo štvrtok oznámil jeho hovorca Barend Leyts po tom, čo sa objavili správy, že na koronavírus bol pozitívne otestovaný francúzsky prezident Emmanuel Macron. Píše o tom agentúra DPA.



Michel sa s Macronom stretol v pondelok v Elyzejskom paláci. Do Paríža pricestoval na podujatie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Po návrate do Bruselu mal v utorok negatívny test na koronavírus.



Belgického politika "francúzske orgány informovali, že ho neevidujú ako blízky kontakt", uviedol Leyts.



"Predseda však v rámci preventívnych opatrení pôjde do domácej karantény," dodal Leyts. Šéf Európskej rady bude aj naďalej pracovať.



Do domácej karantény šiel aj francúzsky premiér Jean Castex a aj španielsky premiér Pedro Sánchez a portugalský premiér António Costa. Sánchez sa s Macronom stretol v pondelok, Costa v stredu, informuje agentúra AFP.



Macron sa minulý týždeň zúčastnil na summite EÚ (10.-11.12.) v Bruseli. Predstaviteľ EÚ pre agentúru AFP uviedol, že francúzske úrady sa však domnievajú, že Macron sa zrejme nakazil až tento týždeň v pondelok alebo v utorok.