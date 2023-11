Šéf Európskej rady neohlásene pricestoval do Kyjeva

Kyjev 21. novembra (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel pricestoval v utorok na neohlásenú návštevu Kyjeva, kde sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Urobil tak v deň, keď si Ukrajinci pripomínajú 10. výročie vypuknutie proeurópskych protestov, známych ako Euromajdan. Informujú agentúry AFP a DPA.



Proeurópske protesty vypukli v Kyjeve po tom, ako vtedajší proruský ukrajinský prezident Viktor Janukovyč napriek predchádzajúcim prísľubom odmietol podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou, ktorá by znamenala väčší príklon Ukrajiny smerom k Západu.



Rusko v roku 2014 reagovalo na snahy Ukrajincov o odpútanie sa od ruského vplyvu anexiou ukrajinského Krymského polostrova, podporou údajných separatistov v Donbase, a vlani aj masívnou vojenskou inváziou na Ukrajinu.



"Je dobré byť opäť v Kyjeve, medzi priateľmi," napísal Michel v príspevku na sociálnych sieťach, ku ktorému pripojil fotku, kde vidno, ako vystupuje z vlaku.



Šéf Európskej rady, ktorá rozhoduje o celkovom politickom smerovaní a prioritách Únie, ešte pred cestou do Kyjeva povedal, že svojom návštevou chce "vyjadriť silnú podporu EÚ" pre Ukrajinu. Zároveň sa chce spoločne s prezidentom Zelenským pripraviť na decembrový summit EÚ.



Podľa Michela ukrajinská vláda napriek pokračujúcej ruskej vojenskej agresii "intenzívne pracuje na implementácii reforiem" potrebných na vstup do Únie. "EÚ bude bezpečnejšia a silnejšia, ak jej súčasťou bude aj Ukrajina," uviedol.



Európska komisia vo svojej nedávnej správe napriek určitým výhradám odporučila členským štátom otvorenie prístupových rokovaní s Ukrajinou. O tom, či k tomuto kroku dôjde, budú rozhodovať lídri EÚ na decembrovom summite.



Len niekoľko hodín pred Michelom pricestoval na Ukrajinu nemecký minister obrany Boris Pistorius, taktiež na vopred neohlásenú návštevu. V pondelok Kyjev navštívil šéf Pentagónu Lloyd Austin.