Šéf Európskej rady považuje Orbánovu cestu do Moskvy za chybu

Washington 10. júla (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel v stredu opätovne skritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána za jeho návštevu Ruska. Podľa neho išlo o politickú chybu a považuje to za neprijateľný spôsob fungovania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Orbán sa minulý týždeň v Moskve stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Túto cestu sám označil za "mierovú misiu", ktorá sa uskutočnila iba tri dni po návšteve Kyjeva a stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Udialo sa tak zároveň iba niekoľko dní po tom, čo sa Maďarsko ujalo rotujúceho predsedníctva Rady Európskej únie. Lídri EÚ kritizovali Orbána za podniknutie cesty do Moskvy a zdôraznili, že nekonal v mene eurobloku.



"Členské štáty reagovali veľmi zreteľne... a dali jasne najavo, že voči maďarskému predsedníctvu vyslovujú vážne varovanie," skonštatoval Michel, ktorý sa zúčastňuje na summite NATO vo Washingtone.



Orbán je podľa stanice BBC jediným premiérom spomedzi ostatných hláv štátov a vlád krajín EÚ, ktorý aj po ruskej invázii na Ukrajinu na jar 2022 udržiava úzke vzťahy s Kremľom. Jeho minister zahraničných vecí Péter Szijjártó Rusko za posledné dva roky niekoľkokrát navštívil.



Maďarský premiér po niekoľkohodinovej schôdzke s ruským lídrom povedal, že názory Ruska a Ukrajiny na dosiahnutie mieru sú stále "vzdialené". Podľa neho je potrebné vykonať mnoho krokov na ukončenie vojny, svoju cestu však považuje za prvý z nich smerom k "obnoveniu dialógu".



Samotný Putin označil rokovania s Orbánom za úprimné a užitočné, pričom zopakoval svoj predtým odmietnutý návrh na ukončenie vojny. Ukrajina sa podľa neho má vzdať svojich území na východe a juhu, ktoré si Moskva nárokuje, hoci ich v súčasnosti celé neokupuje.



Zelenskyj dlhodobo odmieta rokovania s Ruskom, kým sa všetky ruské sily nestiahnu z územia Ukrajiny vrátane Krymského polostrova, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014.



Orbán podľa Putina navyše neprišiel do Moskvy iba ako dlhodobý partner, ale ako zastupiteľ EÚ, čo lídri EÚ dôrazne odmietli. "Európska rada má vo veci jasno: Rusko je agresor, Ukrajina je obeť. Žiadne diskusie o Ukrajine sa nemôžu uskutočniť bez Ukrajiny," uviedol Michel ešte minulý týždeň na sociálnej sieti X.