Šéf Európskej rady prisľúbil Ukrajine pokrok v prístupovom procese

Kyjev 1. decembra (TASR) – Nový predseda Európskej rady António Costa prisľúbil Ukrajine rýchly pokrok v prístupovom procese. Po nedeľňajšom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve povedal, že sa budú spoločne snažiť o otvorenie najmenej dvoch kapitol prístupových rokovaní v prvom polroku 2025. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Costa pripomenul, že v rôznych oblastiach politiky, ako je napríklad roaming, sa už postupná integrácia začína. Ukrajinu uistil o ďalšej finančnej pomoci EÚ v boji proti pokračujúcej ruskej invázii a snahách prijať 15. balík sankcií voči Rusku. Spomenul tiež, že od budúceho roka by mala Ukrajina dostať pomoc vo výške 1,5 miliardy eur mesačne z výnosov z ruského majetku zmrazeného v EÚ.



Európska únia oficiálne otvorila prístupové rozhovory s Ukrajinou v júni tohto roka. Ako dlho potrvajú a či budú úspešne uzavreté, zostáva nejasné. Všeobecne sa nepokladá za pravdepodobné, že by Ukrajina do Únie vstúpila skôr, ako sa skončí vojna.



Costa sa ujal funkcie predsedu Európskej rady v nedeľu rovnako ako členovia novej Európskej komisie, ktorú najbližších päť rokov znova povedie predsedníčka Ursula von der Leyenová.



Do ukrajinskej metropoly Costa pricestoval spolu s novou šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou a eurokomisárkou pre rozširovanie Martou Kosovou, ktorá bude mať na starosti aj prístupové rozhovory s Kyjevom. Cieľom návštevy v prvý deň svojho pôsobenia vo funkcii chceli symbolicky vyjadriť Ukrajine podporu.