Šéf Euroskupiny varuje pred prehĺbením ekonomickej krízy v Európe
Od uzavretia Hormuzského prielivu ceny ropy prudko vzrástli. Vysoké ceny energií majú negatívny vplyv na firmy aj spotrebiteľov.
Autor TASR
Nikózia 22. mája (TASR) - Ak bude vojna s Iránom trvať dlhšie a Hormuzský prieliv zostane uzavretý, ekonomická kríza v Európe sa môže prehĺbiť, varuje šéf Euroskupiny Kyriakos Pierrakakis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Veľmi dobre si uvedomujeme, že jún bude horší ako máj, júl horší ako jún,“ povedal Pierrakakis na okraj stretnutia ministrov financií Euroskupiny v cyperskej metropole Nikózia. „Situáciu pozorne sledujeme,“ dodal.
Euroskupina je neformálne združenie ministrov financií krajín eurozóny. Jej hlavnou úlohou je koordinovať hospodárske politiky, podporovať finančnú stabilitu a pripravovať podklady pre samity lídrov eurozóny.
Pierrakakis upozornil na vývoj a nestabilitu na dlhopisových trhoch. „Snažíme sa nájsť rovnováhu. Na jednej strane musíme podporiť našich občanov, naše spoločnosti a najmä tých najzraniteľnejších. Na druhej strane nesmieme dopustiť, aby sa z tejto energetickej krízy stala fiškálna kríza.“
Podľa Pierrakakisa existuje stagflačný tlak, Európa je však odolná a už začala na krízu reagovať. Stagfláciou sa označuje hospodársky útlm spojený so súčasným výrazným rastom cien.
