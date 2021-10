K. Regling podporuje zvýšenie stropu na verejné dlhy krajín eurozóny

Berlín 16. októbra (TASR) - Šéf Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) Klaus Regling podporuje zvýšenie stropu na verejné dlhy krajín eurozóny.



Fiškálne pravidlá menovej únie "sa musia prispôsobiť zmeneným ekonomickým podmienkam", povedal Regling pre nemecký týždenník Spiegel. Dodal, že aktuálny strop pre verejný dlh na úrovni 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) je "už neaktuálny".



Záchranný fond ESM niekedy tiež nazývaný stály euroval vznikol počas globálnej finančnej krízy ako nástroj na finančnú pomoc krajinám eurozóny a je finančnou inštitúciou s vlastným kapitálom. ESM funguje od roku 2012 a jeho cieľom je riešenie finančných problémov členských krajín, ktoré by mohli ohroziť celú menovú úniu. Výmenou za finančnú pomoc tradične stanovuje podmienky fiškálnej konsolidácie, ktoré musí prijímajúca krajina plniť.



Politici podľa Reglinga musia chápať, že "štát si môže požičiavať príliš veľa, ale aj príliš málo". Ocenil plán obnovy Talianska, ktorý by mal naštartovať rast ekonomiky krajiny, a tým aj znižovanie verejného dlhu. Upozornil, že vďaka nízkym úrokom bude obsluha dlhu stáť Taliansko relatívne málo. "V roku 1993 vláda v Ríme stále musela minúť takmer 12 % výkonu ekonomiky na splátky úrokov. Dnes sú to len o niečo viac než 3 %."



Regling tiež varoval, že príliš prudké zníženie vládnych pôžičiek by mohlo spôsobiť "nedostatok bezpečných investičných príležitostí pre investorov" a spôsobiť ďalší pokles úrokových sadzieb.