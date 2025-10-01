< sekcia Zahraničie
Šéf FBI daroval novozélandským predstaviteľom nelegálne zbrane
Auckland 1. októbra (TASR) - Riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel daroval počas svojej júlovej návštevy Nového Zélandu tamojším predstaviteľom nelegálne repliky strelných zbraní, uviedla v stredu miestna polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Patel v júli navštívil Nový Zéland, aby tam otvoril kanceláriu spravodajskej služby. Stretol sa tiež s niektorými vysokopostavenými predstaviteľmi vlády, šéfmi spravodajských služieb a zástupcami bezpečnostných služieb.
Novozélandský policajný komisár Richard Chambers v stredu oznámil, že od Patela počas návštevy dostal „podstavec s 3D vytlačenou nefunkčnou plastovou replikou pištole“. „Nasledujúci deň sme požiadali o radu Úrad pre bezpečnosť strelných zbraní. Dary boli vyzdvihnuté od príjemcov a v ten istý deň zabezpečené,“ vyhlásil Chambers.
„Hoci v podobe, v akej boli darované, boli nefunkčné, následná analýza Úradu a Policajnej zbrojnice zistila, že úpravy ich mohli spraviť funkčnými,“ dodal. Chambers uviedol, že v súlade s miestnymi zákonmi o strelných zbraniach boli repliky zničené.
Rovnaké dary dostali aj šéfovia tajných služieb Andrew Hampton a Andrew Clark. „Aby sa zabezpečil súlad s novozélandskými zákonmi o strelných zbraniach, dary boli nasledujúci deň odovzdané novozélandskej polícii,“ uviedli spravodajské služby v spoločnom vyhlásení.
Hovorca amerického veľvyslanectva vo Wellingtone pre agentúru AFP uviedol, že darčekom bol stojan na mince, ktorého dizajnovým prvkom bola plastová, nefunkčná replika strelnej zbrane.
„Podporili sme úsilie novozélandských predstaviteľov zabezpečiť, aby tento dar neúmyselne neporušil novozélandské zákony o strelných zbraniach,“ uviedol hovorca. Dodal, že „veľvyslanectvo ... súhlasí s ich rozhodnutím týkajúcim sa nakladania s týmto dobre mieneným darom riaditeľa (FBI)“.
Nový Zéland sprísnil zákony o strelných zbraniach najmä po teroristických útokoch na mešity v meste Christchurch, pri ktorom v roku 2019 zahynulo 50 ľudí.
