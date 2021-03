Šéf FBI označil útok na Kongres za domáci terorizmus

Washington 2. marca (TASR) - Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Chris Wray v utorok odsúdil januárový vpád davu ľudí do Kapitolu, sídla Kongresu vo Washingtone, a označil to za "domáci terorizmus". Wray pred zákonodarcami bránil FBI a prácu úradu so spravodajskými informáciami, ktoré vopred naznačovali možné násilie, píše tlačová agentúra AP.



Wray vystúpil pred Kongresom verejne prvýkrát od násilného útoku na budovu pred dvoma mesiacmi, 6. januára. Na vypočúvaní horlivo bránil FBI proti tvrdeniam, že úrad nedostatočne komunikoval s policajnými orgánmi o tom, že jednoznačne existuje možnosť násilia práve v čase, keď sa zídu zákonodarcovia oboch komôr a budú schvaľovať výsledky prezidentských volieb. V tých demokrat Joe Biden porazil republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa.



Detašovaný úrad FBI v meste Norfolk v štáte Virgínia v správe z 5. januára varoval, že odkazy na internete naznačujú rozpútanie "vojny" vo Washingtone už nasledujúci deň. Velitelia Polície Kapitolu však vyhlásili, že nevedeli o tejto správe a od FBI nedostali žiadne spravodajské informácie, ktoré by ich viedli k tomu, aby očakávali násilie. To 6. januára v Kapitole naozaj prepuklo a vyžiadalo si životy piatich ľudí vrátane policajtovho.



Na otázku, ako s touto správou FBI ďalej naložil, Wray vo výbore Senátu pre spravodlivosť v utorok povedal, že FBI ju zdieľal prostredníctvom svojej spoločnej pracovnej skupiny pre terorizmus, diskutoval o nej na veliteľskom stanovišti a zverejnil ju na internetovom portáli dostupnom pre ostatné bezpečnostné orgány. Išlo o prvé, ešte neoverené informácie a bolo by ideálne, keby mal FBI viac času na ich potvrdenie, dodal Wray.



"Naši ľudia dospeli k názoru, že ich treba čo najrýchlejšie posunúť príslušným kolegom," uviedol.



Wraya čakalo aj grilovanie o tom, ako FBI rieši hrozbu pre národnú bezpečnosť, ktorú predstavujú belošskí nacionalisti a domáci násilní extrémisti, a či má úrad potrebné prostriedky na riešenie týchto problémov.