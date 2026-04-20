Šéf FBI podáva žalobu pre článok o jeho údajnom probléme s alkoholom
Autor TASR
Washington 20. apríla (TASR) - Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel podal žalobu na časopis The Atlantic za ohováranie. Magazín v piatok zverejnil článok o jeho údajnom probléme s alkoholom, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Článok investigatívnej reportérky Sarah Fitzpatrickovej s pôvodným titulkom „Nevyspytateľné správanie Kasha Patela by ho mohlo stáť prácu“ sa odvoláva na vyše dve desiatky anonymných zdrojov, podľa ktorých „opitosť a nevysvetliteľná neprítomnosť“ šéfa FBI znepokojujú predstaviteľov úradu i ministerstvo spravodlivosti. Titulok bol neskôr zmenený na „Riaditeľ FBI je nezvestný“.
Časopis uvádza, že pre Patelove pitie musela FBI preložiť skoré ranné stretnutia a že „je často neprítomný alebo nedostupný, čo odďaľuje časovo citlivé rozhodnutia potrebné na pokrok vo vyšetrovaniach“.
Patel popiera pravdivosť publikovaného článku. „Článok The Atlantic je klamstvom. Pred jeho publikovaním im bola povedaná pravda a aj tak sa rozhodli tlačiť lži,“ uviedol. Patel žiada od časopisu odškodné 250 miliónov dolárov pre „úmyselné klamstvo alebo vedomé šírenie nepravdy“.
„Obžalovaní majú samozrejme právo kritizovať vedenie FBI, ale prekročili hranice zákona tým, že publikovali článok plný nepravdivých a zjavne vykonštruovaných obvinení, ktorých cieľom bolo zničiť reputáciu riaditeľa Patela a dostať ho z funkcie,“ uvádza sa v žalobe.
Podľa súdnej praxe v Spojených štátoch musia verejní činitelia zniesť vyššiu mieru kritiky a preto musí Kash Patel dokázať, že novinárka a The Atlantic vedeli, že klamú, alebo ignorovali jasné dôkazy, že nie je pravda to, čo publikujú.
The Atlantic sa bude pravdepodobne brániť tým, že mali dôveryhodné zdroje a postupovali podľa novinárskych štandardov.
