Šéf Fidesz-KDNP v EP József Szájer podal demisiu

Brusel 30. novembra (TASR) - Maďarský poslanec Európskeho parlamentu (EP) za vládnucu stranu Fidesz-KDNP a šéf maďarskej delegácie vo frakcii Európskej ľudovej strany (EPP) József Szájer v nedeľu oznámil, že sa ku koncu roka vzdá funkcie europoslanca.



"Podal som demisiu predsedovi Európskeho parlamentu Davidovi Sassolimu k 31. decembru 2020. Moje rozhodnutie je výsledkom dlhšieho obdobia úvah. Nemá to nič spoločné so súčasnou živou politickou diskusiou na európskej úrovni. V prebiehajúcich diskusiách súhlasím s pozíciou vlády a plne ju podporujem," uviedol Szájer v správe pre médiá.



Maďarsko spolu s Poľskom zablokovalo schválenie budúceho sedemročného rozpočtu EÚ a naň naviazaný plán obnovy po koronakríze. Dôvodom je vznik mechanizmu, ktorý prepája čerpanie eurofondov s dodržiavaním zásad právneho štátu.



Szájer je šéfom delegácie poslancov za Fidesz-KDNP v europarlamente už od roku 2004, kedy Maďarsko vstúpilo do EÚ. Vo svojom odkaze spresnil, že "namáhavá každodenná účasť na politickom boji" sa preňho stala čoraz väčšou záťažou. Pripomenul, že 30 rokov slúži Maďarsku ako volený politik, pričom väčšinou pôsobil v oblasti európskej politiky.





Spravodajca TASR Jaromír Novak