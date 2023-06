Šéf fínskej diplomacie Haavisto bude kandidovať za prezidenta

Helsinki 8. júna (TASR) - Fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto vo štvrtok oznámil, že sa bude uchádzať o post prezidenta v budúcoročných voľbách. Súčasný prezident Sauli Niinistö pôsobí v tomto úrade už dve funkčné obdobia a opäť kandidovať nemôže. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Pre Haavista zo Strany zelených to bude už tretí pokus stať sa prezidentom, keďže kandidoval už aj v predchádzajúcich voľbách v rokoch 2012 a 2018, keď skončil na druhom mieste.



"V poslednom čase ma kontaktovalo mnoho Fínov z veľmi rôznych prostredí a vyzvali ma, aby som sa stal kandidátom v prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia v januári budúceho roka," povedal Haavisto a dodal, že bude kandidovať ako nezávislý.



Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky, ktorý 22. mája zverejnil denník Helsingin Sanomat, sa 36 percent Fínov sa vyslovilo za to, aby sa prezidentom stal Haavisto; 31 percent by si v tejto funkcii prialo guvernéra Fínskej banky Olliho Rehna a 24 percent šéfa zahraničnopolitického think-thanku Miku Aaltolu.



Očakáva sa, že Haavisto koncom júna odstúpi z funkcie ministra zahraničných vecí, keďže stredoľavicová vláda, v ktorej post zastáva, utrpela porážku v aprílových voľbách.



Prvé kolo fínskych prezidentských volieb sa uskutoční 28. januára 2024. Ak žiadny z kandidátov nezíska viac ako 50 percent hlasov, bude sa 11. februára konať aj druhé kolo s dvoma najsilnejšími uchádzačmi z toho prvého. Fínsky prezident sa volí priamou voľbou na šesť rokov.