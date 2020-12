Šéf fínskej diplomacie prežil v parlamente hlasovanie o dôvere

Helsinki 15. decembra (TASR) - Fínsky parlament v utorok vyslovil dôveru ministrovi zahraničných vecí Pekkovi Haavistovi. Hrozilo mu odvolanie pre spor s podriadeným, ktorý sa týkal repatriácie detí fínskych rodičov z tábora al-Húl v Sýrii, kde sú internované ženy a deti džihádistov presídlené z území pôvodne ovládaných tzv. Islamským štátom, informovala agentúra DPA.



V 200-člennom zákonodarnom zbore Haavista podporilo 101 poslancov, 68 bolo proti a 30 sa zdržalo hlasovania.



Haavisto bol kritizovaný za to, že "odstavil" vysoko postaveného úradníka svojho ministerstva, ktorý sa postavil proti repatriácii detí v obave o bezpečnosť zamestnancov rezortu, čo mali celý proces v Sýrii vybavovať.



Spomínaným diplomatom bol Pasi Tuominen. Ten svojho času odmietol Haavistovu požiadavku s tým, že nemôže byť len on sám zodpovedný za ľudí, ktorých v záujme splnenia misie vystaví život ohrozujúcej situácii.



Tuominen sa po tomto spore pre denník Helsingin Sanomat vyjadril, že Haavisto svojím konaním vytvoril na ministerstve atmosféru strachu. Varoval, že ak sa takáto atmosféra na zavedie ministerstve, bude to predstavovať vážne ohrozenie právneho štátu.



Sporom sa minulý týždeň zaoberal aj ústavnoprávny výbor parlamentu, ktorý Haavista kritizoval za to, že porušil zákony o správnom konaní. Výbor však súčasne konštatoval, že to nie je dostatočným dôvodom na ministrovo stíhanie.



Návrh na vyslovenie nedôvery Haavistovi predložila opozičná Strana Fínov. Haavistov Zelený zväz je súčasťou koalície vedenej premiérkou Sannou Marinovou, šéfkou sociálnych demokratov.