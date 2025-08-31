< sekcia Zahraničie
Šéf francúzskej diplomacie Barrot vyjadril solidaritu s Grónskom
K Barrotovej dvojdňovej návšteve Grónska dochádza po tom, čo dánska verejnoprávna televízia informovala o prítomnosti najmenej troch amerických predstaviteľov blízkych Trumpovi na ostrove.
Kodaň 31. augusta (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot pricestoval v sobotu do Grónska, aby tak vyjadril „solidaritu“ svojej krajiny s týmto dánskym autonómnym územím, uviedol vo vyhlásení jeho úrad. Americký prezident Donald Trump predtým opakovane uviedol, že chce, aby bol tento ostrov súčasťou Spojených štátov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
K Barrotovej dvojdňovej návšteve Grónska dochádza po tom, čo dánska verejnoprávna televízia informovala o prítomnosti najmenej troch amerických predstaviteľov blízkych Trumpovi na ostrove. Tí sa údajne pokúšali identifikovať ľudí, ktorých by mohli využiť vo vplyvových kampaniach proti Dánsku. Zbierali údajne informácie o záležitostiach, ktoré boli zdrojom napätia medzi Dánskom a Grónskom, spresňuje AFP.
Dánsko si v tejto súvislosti v stredu predvolalo amerického chargé d'affaires.
Francúzske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Barrotova návšteva v Grónsku bude „demonštrovať solidaritu Francúzska s Dánskom, Grónskom a grónskym ľudom v súvislosti s aktuálnymi výzvami“, vyplýva z vyhlásenia.
Barrot v sobotu navštívil plavidlo francúzskeho námorníctva BSAM Garonne v prístave v grónskom hlavnom meste Nuuk.
„Tieto regióny sú vskutku vzdialené, v súčasnosti ich však zasahuje forma konfliktu, nová forma agresie, a preto je tu dnes prítomné Francúzsko, významná námorná mocnosť,“ povedal Barrot.
V nedeľu má šéf francúzskej diplomacie naplánované schôdzky s grónskou rezortnou kolegyňou Vivian Motzfeldtovou a tamojším prezidentom Jensom-Frederikom Nielsenom.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron navštívil Grónsko v júni a vyjadril solidaritu Európy s tamojším obyvateľstvom, pripomína AFP. Kritizoval tiež Trumpove vyhrážky o anexii ostrova.
Trump po nástupe do úradu opakovane vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú strategicky umiestnené a na zdroje bohaté Grónsko z bezpečnostných dôvodov a odmietol vylúčiť použitie sily na jeho získanie.
Dánsko aj Grónsko trvajú na tom, že ostrov nie je na predaj a že o svojej budúcnosti bude rozhodovať výlučne samostatne. Podľa januárového prieskumu si väčšina z 57.000 obyvateľov Grónska želá nezávislosť od Dánska, nechce sa však stať súčasťou Spojených štátov.
