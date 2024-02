Šéf francúzskej diplomacie hovoril o hrozbe vojny zo strany Izraela

Bejrút 6. februára (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné v utorok počas návštevy libanonskej metropoly Bejrút varoval tamojších predstaviteľov, že Izrael by mohol viesť voči svojmu severnému susedovi vojnu, aby sa do svojich domovov v pohraničnej oblasti mohli vrátiť občania vysídlení v dôsledku pohraničného ostreľovania.



Ako pripomenula agentúra AFP, Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh a izraelská armáda na seba útočia už približne štyri mesiace - od vypuknutia vojny v Pásme Gazy. Svoje domovy v pohraničných oblastiach Libanonu a Izraela museli odvtedy opustiť desaťtisíce ľudí.



Séjourné "nás varoval, že Izraelčania by mohli začať vojnu, ktorej cieľom by podľa nich bol návrat" vysídlených občanov do ich domovov, uviedol libanonský minister zahraničných vecí Abdalláh Búhabíb po stretnutí so svojím francúzskym náprotivkom.



Zároveň odkázal šéfovi francúzskej diplomacie, že Libanon nestojí o vojnu s Izraelom a miesto toho sa usiluje o dosiahnutie dohody, ktorú by sprostredkovala Organizácia spojených národov, Francúzsko a USA.



Séjourné sa v Bejrúte stretol aj s libanonským premiérom Nadžíbom Míkátím, veliteľov ozbrojených síl a predsedom tamojšieho parlamentu, ktorý je blízkym spojencom hnutia Hizballáh. Ide o jeho prvú návštevu regiónu Blízkeho východu, odkedy ho francúzsky prezident Emmanuel Macron v januári dosadil na ministerský post v rámci zmien vo vláde.



Šéf izraelskej diplomacie Jisrael Kac v pondelok Séjournému odkázal, že na dosiahnutie diplomatickej dohody na juhu Libanonu dochádza čas. Nemenovaný zdroj z francúzskej diplomacie pre AFP uviedol, že Séjourné navrhol viacero iniciatív, aby sa zabránilo eskalácii napätia medzi Izraelom a Libanonom.



AFP píše, že diplomatické úsilie sa v poslednom čase sústredilo na upevnenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá ukončila vojnu medzi Izraelom a Hizballáhom v roku 2006.



Hoci militantné hnutie odvtedy nemá na juhu Libanonu výraznú vojenskú prítomnosť, v pohraničnej oblasti si vybudovalo sieť tunelov, úkrytov a militanti odtiaľ tiež podnikajú útoky na izraelské územie.



Búhabíb odpoveďou na otázku o požiadavkách Libanonu žiadal naverbovať a nasadiť 6000-7000 vojakov do oblasti na juhu krajiny. Odmietol však, že cieľom tohto kroku bolo vyhovieť izraelským výzvam na stiahnutie Hizballáhu z pohraničnej oblasti.



"Naozaj chceme mier a úplné stiahnutie Izraela z libanonského územia," dodal s odkazom na sporné pohraničné oblasti. Šéf libanonskej diplomacie by sa mal v stredu stretnúť so svojím egyptským náprotivkom Sámihom Šukrím.