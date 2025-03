Šéf francúzskej diplomacie sa zasadzuje za silné partnerstvo s Čínou

Peking 27. marca (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot vo štvrtok v rámci svojej návštevy v Číne vyzval na silné francúzsko-čínske partnerstvo. Na rokovaní so svojím čínskym rezortným kolegom Wang Im Barrot uviedol, že Čína a Francúzsko musia spolupracovať na podpore dialógu, pričom uznal rozdiely v názoroch na situáciu na Kórejskom polostrove a na Ukrajine, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Barrot na rokovaní vyhlásil, že „čeliac politickým, ekonomickým a bezpečnostným výzvam sa rýchlo objavuje nová Európa. Jej jediným kompasom je strategická autonómia“.



Ako pripomenul, táto „nová Európa“ masívne investuje do svojej obrany, energetickej bezpečnosti a rozvoja moderných technológií a „bude obzvlášť ostražitá pri obrane svojich záujmov a svojich hodnôt“.



Wang konštatoval, že medzinárodná situácia sa opäť zmenila a bude ešte chaotickejšia. Vyzval obe krajiny, aby dodržiavali multilateralizmus a „spoločne spolupracovali na svetovom mieri a rozvoji“.



Barrot odštartoval svoj pracovný program návštevou Pekinskej jazykovej a kultúrnej univerzity, kde sa prihovoril študentom a vyzdvihol výhody učenia sa francúzštiny a silné väzby medzi oboma krajinami.



V rámci svojej návštevy Barrot zavíta aj do ekonomickej metropoly Šanghaj, kde v piatok slávnostne otvorí továreň na výrobu vodíka postavenú skupinou Air Liquide a zúčastní sa na francúzsko-čínskom obchodnom fóre.



Francúzsko a Čína sa v posledných rokoch snažili posilniť svoje vzťahy. Paríž súčasne vyvíjal na Peking tlak v súvislosti s vojnou na Ukrajine: Čína totiž doteraz ruskú inváziu neodsúdila, tvrdí, že je v tomto konflikte neutrálnou stranou a zostáva blízkym politickým a ekonomickým spojencom Ruska.



Barrotova návšteva Číny je súčasťou jeho turné po Ázii, vrátane zastávok v Indonézii a Singapure. Peking uviedol, že jeho návštevu využije "na upevnenie vzájomnej politickej dôvery".