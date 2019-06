Šéf francúzskej diplomacie zavítal aj do Černobyľa

Jean-Yves Le Drian navštívil aj mesto duchov Pripiať, aby videl dôsledky katastrofy z roku 1986 a rokoval o projekte výstavby solárnych elektrární.

Kyjev 2. júna (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian zavítal počas víkendu do Černobyľa, kde francúzske konzorcium navrhlo a postavilo nový kryt nad reaktorom 4. bloku jadrovej elektrárne zničeným pri havárii v roku 1986. Informovala o tom v nedeľu agentúra Ukrinform.



Nový bezpečný kryt (New Safe Confinement – NSC) je najväčšou oblúkovou štruktúrou, aká bola kedy postavená. Má ochrániť životné prostredie pred ďalšími únikmi rádioaktívnych materiálov a umožní dlhodobú demontáž starého krytu a zničeného reaktora, ako aj odstránenie rádioaktívneho inventára.



NSC naprojektovala a vybudovala spoločnosť Novarka, ktorá je združením francúzskych konzorcií Groupe Bouygues a Vinci.



Zadaním projektu bolo, že nová ochranná konštrukcia musí zabezpečiť bezpečnosť lokality na ďalších 100 rokov. Výstavba NSC bola financovaná medzinárodným spoločenstvom.



Jean-Yves Le Drian navštívil aj "mesto duchov" Pripiať, aby videl dôsledky katastrofy z roku 1986 a rokoval o projekte výstavby solárnych elektrární v regióne, kde prvé zariadenie tohto druhu bolo postavené v roku 2018.



Explózia štvrtého bloku černobyľskej elektrárne v apríli 1986 vyvolala najväčšiu katastrofu v dejinách jadrovej energetiky. Podľa niektorých odhadov rádioaktívne prvky, ktoré sa pri výbuchu dostali do ovzdušia, zasiahli až tri štvrtiny Európy, najmä však Ukrajinu, Bielorusko a Rusko.



Havarovaný reaktor potom zakryl betónový sarkofág, ktorého životnosť a hermetickosť však nesplnili očakávania.



Stavba novej pohyblivej konštrukcie, najväčšej svojho druhu na svete, začala v roku 2012. Vzhľadom na obrovské rozmery bol kryt najskôr zmontovaný do dvoch častí, ktoré boli následne prepojené.