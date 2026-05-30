Sobota 30. máj 2026
Šéf gambijskej armády odstúpil po obvineniach z korupcie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Banjul 30. mája (TASR) - Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Gambie v piatok podal demisiu v dôsledku obvinení z korupcie, ktoré v tejto západoafrickej krajine vyvolali vlnu kritiky. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.

Pred dvoma dňami sa objavili obvinenia z korupcie namierené proti generálporučíkovi Mamatovi O. A. Chamovi, ktoré zahŕňajú výmenu vojenského vozidla za pozemok a prijatie finančných prostriedkov na cestu jeho manželky do Číny.

Gambijská prezidentské kancelária uviedla, že Cham „odstúpil z funkcie v dôsledku mnohých obvinení z neprimeraného správania sa a zneužitia úradnej moci“.

Gambia prežila niekoľko rokov brutálnej diktatúry pod vedením bývalého prezidenta Yahyu Jammeha. Jammeh prišiel o moc po tom, ako ho v prezidentských voľbách v roku 2016 nečakane porazil Adama Barrow, ktorý bol v roku 2021 znovu zvolený a prisľúbil, že v štátnej správe nastolí poriadok.

Gambia, najmenší štát v pevninskej Afrike, sa v roku 2025 umiestnila na 99. mieste spomedzi 182 krajín v rebríčku vnímania korupcie, ktorý zverejňuje mimovládna organizácia Transparency International.
