Šéf gambijskej armády odstúpil po obvineniach z korupcie
Autor TASR
Banjul 30. mája (TASR) - Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Gambie v piatok podal demisiu v dôsledku obvinení z korupcie, ktoré v tejto západoafrickej krajine vyvolali vlnu kritiky. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.
Pred dvoma dňami sa objavili obvinenia z korupcie namierené proti generálporučíkovi Mamatovi O. A. Chamovi, ktoré zahŕňajú výmenu vojenského vozidla za pozemok a prijatie finančných prostriedkov na cestu jeho manželky do Číny.
Gambijská prezidentské kancelária uviedla, že Cham „odstúpil z funkcie v dôsledku mnohých obvinení z neprimeraného správania sa a zneužitia úradnej moci“.
Gambia prežila niekoľko rokov brutálnej diktatúry pod vedením bývalého prezidenta Yahyu Jammeha. Jammeh prišiel o moc po tom, ako ho v prezidentských voľbách v roku 2016 nečakane porazil Adama Barrow, ktorý bol v roku 2021 znovu zvolený a prisľúbil, že v štátnej správe nastolí poriadok.
Gambia, najmenší štát v pevninskej Afrike, sa v roku 2025 umiestnila na 99. mieste spomedzi 182 krajín v rebríčku vnímania korupcie, ktorý zverejňuje mimovládna organizácia Transparency International.
