Šéf gréckej diplomacie chce viesť humanitárnu misiu do Mariupola

Atény 22. marca (TASR) - Grécky minister zahraničných vecí Nikos Dendias v utorok uviedol, že chce byť na čele humanitárnej misie do obliehaného ukrajinského prístavného mesta Mariupol, kde žijú tisíce etnických Grékov. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Ukrajina v utorok apelovala na Rusko, aby povolilo humanitárnu pomoc do Mariupola a nechalo civilistov opustiť mesto, o ktorom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že je zdevastované ruským bombardovaním.



Rusko popiera, že by sa cielene zameriavalo na civilistov, a obviňuje Ukrajinu z opakovaného zlyhania pri zaistení bezpečného prechodu pre civilistov z Mariupola. Ukrajina v pondelok odmietla ultimátum, aby mesto do úsvitu kapitulovalo, ako podmienku pre bezpečný odchod civilistov.



Dendias uviedol, že prioritou Grécka je chrániť neozbrojených civilistov a etnických Grékov žijúcich v Mariupole, a dodal, že o humanitárnej misii už informoval ukrajinské i ruské úrady. "Mám v úmysle viesť túto pomoc osobne," uviedol pre médiá po stretnutí s gréckym generálnym konzulom v Mariupole Manolisom Andrulakisom, posledným diplomatom Európskej únie, ktorý minulý týždeň opustil obliehaný ukrajinský prístav.



Dendias ďalej uviedol, že humanitárnu misiu do Mariupola koordinuje s Medzinárodným výborom Červeného kríža.



Mariupol, ktorý mal pred vojnou viac než 400.000 obyvateľov, mal historicky značnú populáciu etnických Grékov, pripomína Reuters. Od začiatku ruských útokov na Mariupol zahynulo najmenej desať etnických Grékov a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Viac než 150 gréckych občanov, členov posádok plavidiel a etnických Grékov podľa údajov vlády v Aténach z oblasti evakuovali.