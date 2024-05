Šéf gruzínskeho parlamentu: Prelomíme veto prezidentky

Tbilisi 20. mája (TASR) - Predseda gruzínskeho parlamentu Šalva Papuašvili v pondelok prisľúbil prelomenie veta prezidentky Salome Zarubišviliovej pri spornom zákone o transparentnosti zahraničného vplyvu. Informovala o tom agentúra AP, na ktorú sa odvoláva TASR.



Legislatíva, ktorú parlament schválil a prezidentka vetovala, vyvolala v krajine masové protesty. Počas niekoľkých týždňov došlo aj k potýčkam s políciou, ktorá na rozohnanie davov použila slzotvorný plyn a vodné delá. Kritici tvrdia, zákon ohrozí demokratické slobody aj ambíciu Gruzínska vstúpiť do Európskej únie.



Podľa Papuašviliho je samozrejmé, že poslanci prelomia prezidentkino veto. Vládna strana Gruzínsky sen, ktorej je členom, má na to v parlamente dostatočný počet hlasov. Zákonodarcovia sa podľa neho v tejto veci zídu budúci týždeň.



Na základe zákona o tzv. vonkajšom vplyve by sa musela každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", ak na svoje financovanie získa viac než 20 percent prostriedkov zo zahraničia. Proti jeho prijatiu sa postavili viaceré medzinárodné organizácie vrátane EÚ, NATO, Rady Európy či OSN.



V nedeľu navyše vydali spoločné stanovisko francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz, ktorí vyjadrili "hlboké poľutovanie nad rozhodnutím gruzínskej vlády a vládnucej strany odkloniť sa od smerovania do EÚ konaním proti spoločným európskym hodnotám a túžbam Gruzíncov".



Vládnuca strana Gruzínsky sen návrh obhajuje s tým, že cieľom je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Takúto legislatívnu normu sa snažila zaviesť už vlani, pre masové protesty ju však z rokovania parlamentu stiahla.



Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze ešte v pondelok argumentoval tým, že viac než 60 percent populácie zákon podporuje, a tvrdil, že by mal "prevládať zdravý rozum väčšiny obyvateľstva". Nešpecifikoval však, odkiaľ tieto údaje získal a neposkytol žiadny dôkaz, ktorým by svoje tvrdenia podporil. Zároveň prezidentku Zarubišviliovú obvinil, že blokuje všetok priestor pre "zdravú diskusiu".



Opozícia kroky vlády ostro kritizuje a zákon označuje za ruský pre jeho podobnosť so zákonom o tzv. zahraničných agentoch platným v Ruskej federácii, ktorý Moskva využíva na potlačenie nezávislých médií, mimovládnych organizácií a aktivistov.