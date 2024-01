Šéf Hamasu: Blinken by sa mal snažiť ukončiť agresiu Izraela

Gaza 6. januára (TASR) - Šéf palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíl Haníja v sobotu vyzval amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, aby na svojej ceste po Blízkom východe naliehal na ukončenie izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Podpora izraelskej vojenskej kampane zo strany Spojených štátov spôsobila bezprecedentné masakre a vojnové zločiny proti nášmu ľudu v Pásme Gazy," povedal Haníja vo videonahrávke zverejnenej na sociálnych sieťach.



"Dúfame, že tentokrát sa (Blinken) viac zameria na ukončenie agresie, ako aj okupácie všetkých palestínskych území," dodal šéf Hamasu, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Katare.



Haníja zároveň vyzval lídrov, ktorí sa na Blízkom východe s Blinkenom stretnú, aby mu povedali, že stabilita v tomto regióne je úzko prepojená s riešením palestínskej otázky.



Blinken dorazil v piatok do Turecka, kde začal svoju štvrtú cestu po krajinách Blízkeho východu of vypuknutia vojny medzi Izraelom a Hamasom pred vyše tromi mesiacmi. Následne navštívi Izrael, sídlo Palestínskej samosprávy na západnom brehu Jordánu a päť arabských krajín – Jordánsko, Egypt, Katar, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty.



Podľa amerických predstaviteľov sa Blinken tentoraz na rokovaniach zameria na to, aby zabezpečil viac dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



Spojené štáty sú považované za hlavného vojenského a politického podporovateľa Izraela. Opakovane odmietli podporiť výzvy na prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Podporili však humanitárne prestávky v Pásme Gazy a nevetovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá požaduje viac dodávok humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy.