Šéf Hamasu obvinil Izrael z vojnových zločinov

Gaza 14. októbra (TASR) - Šéf palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismaíl Haníja obvinil v sobotu Izrael, že sa dopúšťa vojnových zločinov a bráni vstupu humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď Izrael podniká vzdušné útoky na túto palestínsku enklávu v reakcii na koordinované útoky Hamasu na izraelské územie, informuje TASR podľa agentúry AFP." uviedol Haníja v liste adresovanom generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov (OSN) Antóniovi Guterresovi. Znenie listu bolo zverejnené na webovej stránke spravovanej hnutím Hamas.Predpokladá sa, že izraelská armáda v severnom sektore pásma Gazy podnikne pozemnú operáciu proti radikálnemu hnutiu Hamas, ktoré pred týždňom podniklo prekvapivý vpád na územie Izraela, pričom boli zabité stovky izraelských civilistov i vojakov a ďalšie desiatky boli vzaté do zajatia a zavlečené do pásma Gazy. Severnú časť tejto blokovanej palestínskej enklávy už na výzvu izraelskej armády opustili tisícky civilistov.