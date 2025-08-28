< sekcia Zahraničie
Šéf hnutia STAN Rakušan chce po voľbách nahradiť Fialu na čele vlády
Autor TASR
Praha 28. augusta (TASR) - České vládne hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) vo štvrtok vstúpilo do ostrej fázy predvolebnej kampane pred októbrovým voľbami do Poslaneckej snemovne. Šéf hnutia a minister vnútra Vít Rakušan vyhlásil, že na čele budúcej vlády by chcel nahradiť súčasného premiéra Petra Fialu a so stranou vo voľbách získať aspoň 15 percent hlasov. TASR o tom informuje podľa portálu iDnes.cz.
„Chceme požiadať o mandát postaviť sa na čelo vlády, ktorá ale bude musieť byť odvážnejšia a progresívnejšia,“ vyhlásil Rakušan na tlačovej konferencii na pražskom ostrove Štvanice spolu s ostatnými kandidátmi a asi stovkou sympatizantov. „Áno chcem byť premiérom,“ deklaroval.
Po nadchádzajúcich voľbách sú podľa neho možné tri scenáre. Prvým je návrat k moci hnutia ANO Andreja Babiša, ktoré by vládlo spoločne s „extrémistami“. Potenciálnu účasť hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD), prípadne ľavicovej koalície Stačilo! na budúcej vláde označil Rakušan za „národnú katastrofu“.
Druhým je podľa neho pokračovanie päťkoalície, ktorá vznikla po voľbách v roku 2021, zloženej z Občianskej demokratickej strany (ODS), TOP 09 a ľudovcov združených na jednej kandidátke Spolu, ako aj z hnutia STAN a Pirátov.
„Ďalším scenárom je, že sa do čele vlády postavia Starostovia,“ vyhlásil Rakušan. Súčasná vláda podľa neho nedokázala zabrániť frustrácii ľudí a šíreniu nespokojnosti. „Málo sme hovorili s ľuďmi, ktorí nás nevolili,“ myslí si český minister vnútra.
STAN podľa svojho lídra v kampani nechce voličov strašiť, ale ukázať, že veci vedia robiť lepšie. Minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček vyzdvihol, že chcú podporiť český priemysel a vývoz a čo najrýchlejšie zaviesť euro. Poslankyňa Pivoňka Vaňková zasa zdôraznila, že chcú stavať viac škôlok, do ktorých by mohli chodiť už dvojročné deti, čo by umožnilo rodičom vrátiť sa skôr do práce. STAN bude tiež presadzovať zvýšenie trestov pre páchateľov násilia na deťoch alebo právo voliť v komunálnych voľbách už do 16 rokov.
Voľby do českého parlamentu sa budú konať 3. a 4. októbra. V prieskumoch verejnej mienky jasne vedie hnutie ANO s viac ako 30 percentami, po ktorom nasleduje Spolu. Na treťom mieste sa umiestňuje SPD a po ňom STAN.
