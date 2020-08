Šéf holandskej diplomacie chce riešiť situáciu v Bielorusku

Brusel/Amsterdam 13. augusta (TASR) - Holandská vláda v stredu vyhlásila, že je znepokojená situáciou, ktorá nastala po prezidentských voľbách v Bielorusku, a najmä zvyšovaním policajného násilia počas demonštrácií občanov nespokojných s výsledkom volieb. Uviedol spravodajský server DutchNews.nl.



Holandský minister zahraničných vecí Stef Blok v stredu informoval poslancov parlamentu, že vláda na základe dostupných informácií je presvedčená, že prezidentské voľby v Bielorusku neboli ani slobodné, ani spravodlivé. Blok spresnil, že vláda pozorne sleduje situáciu v tejto postsovietskej krajine, spolu s ďalšími členskými krajinami EÚ.



"Názor vlády je taký, že je potrebný prístup krok za krokom, ktorý ponúka možnosti na postupné zvyšovanie tlaku na bieloruské orgány, ak to bude potrebné," opísal situáciu Blok. V rovnakom duchu sa vyjadril aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.



Holandskí poslanci však vyzvali vládu, aby v súvislosti s dianím v Bielorusku prejavila viac odvahy. Poslanec liberálnej strany D66 Sjoerd Sjoerdsma skonštatoval, že "iba reči nie sú vhodné" a poslanec Kresťansko-demokratickej výzvy (CDA) Pieter Omtzigt vyzval EÚ ako celok, aby dôrazne zareagovala na situáciu v Bielorusku. "Musí prijať nejakú pozíciu. Buď uznáme Lukašenka, alebo uznáme Cichanovskú," odkázal poslanec na adresu EÚ.



Holanďania vnímajú nepokoje v Bielorusku o to pozornejšie, že po stretoch demonštrantov s poriadkovými silami bola zranená aj holandská novinárka Emilie van Outerenová. Štyridsaťročná korešpondentka denníka NRC Handelsblad, ktorá pracovala v krajinách východnej Európy od začiatku roka 2019, bola zasiahnutá guľkou do stehna počas jednej z protivládnych demonštrácií. Po zranení sa jej podarilo dostať sa na liečenie do Holandska.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)