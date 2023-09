Šéf ILO: Čoraz viac detí vo svete je nútených pracovať

Londýn 4. septembra (TASR) - Budúcnosť miliónov detí je ohrozená, keďže čoraz väčší počet detí nechodí do školy, ale musí pracovať. V rozhovore pre stanicu BBC na to v pondelok upozornil generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie práce (ILO) Gilbert Houngbo.



Pripomenul, že v regiónoch po celom svete došlo v dôsledku globálnych ekonomických problémov k "regresii".



"Skombinujte efekt covidu s nárastom inflácie a životných nákladov, ktoré nasledovali a to všetko len zhoršilo. Pokiaľ nebudeme konať teraz a nebudeme konať rozhodne a rýchlo, tento problém (detská práca) sa bude (naďalej) zhoršovať," povedal Houngbo.



V niektorých prípadoch to viedlo k "najhoršej forme detskej práce", keď rodičia nútili svoje deti do prostitúcie.



Údaje OSN zo začiatku roku 2020 ukázali, že približne 160 miliónov detí musí pracovať a že celosvetový pokrok v boji proti detskej práci sa prvýkrát za 20 rokov zastavil. Houngbo uviedol, že prvotné údaje naznačujú, že tento vývoj pokračuje.



Nárast detskej práce je podľa neho badateľný v krajinách s nízkymi, strednými a vysokými príjmami a v odvetviach ako poľnohospodárstvo, baníctvo či stavebníctvo.



"Je jasné, že sme v kritickom momente," povedal šéf ILO, pričom za hlavnú príčinou tohto javu označil chudobu. Hoci je situácia podľa neho "veľmi znepokojujúca", existujú opatrenia na boj proti detskej práci, ako sú politiky zamerané na vzdelávanie, vytváranie pracovných miest a potláčanie nezákonných odvetví.