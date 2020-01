Šéf iránskeho leteckého úradu poprel zostrelenie ukrajinského lietadla

Teherán 10. januára (TASR) - Riaditeľ iránskeho úradu civilného letectva Alí Ábedzáde označil v piatok za "isté", že ukrajinské lietadlo, ktoré sa zrútilo v stredu ráno blízko Teheránu, nebolo zostrelené raketou. Poprel tak verziu naznačovanú viacerými západnými politikmi, informovala tlačová agentúra AFP.



"Jedna vec je istá: Toto lietadlo nebolo zasiahnuté raketou," povedal Ábedzáde na tlačovej konferencii v Teheráne. Pre stanovisko leteckého úradu sú podľa neho rozhodujúce úrade z letových záznamníkov, ktoré sa podľa neho našli neporušené a sú predmetom skúmania.



"Akékoľvek poznámky pred vyťažením týchto údajov... nie sú odborným stanoviskom," upozornil Ábedzáde. Vyjadril sa tak po tom, ako predstavitelia Británie aj Kanady uviedli, že zdroje z prostredia spravodajských služieb naznačujú zostrelenie lietadla v dôsledku pochybenia iránskej protivzdušnej obrany.



Lietadlo Boeing 737-800 leteckej spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA) sa zrútilo v stredu skoro ráno, krátko po vzlietnutí z medzinárodného letiska v Teheráne, odkiaľ malo smerovať do Kyjeva. Haváriu neprežil nikto zo 176 osôb na palube. Medzi obeťami je 82 Iráncov, 63 Kanaďanov, 11 Ukrajincov (vrátane 9 členov posádky), desať Švédov, štyria Afganci, traja Nemci a traja Briti.



K zrúteniu stroja došlo len niekoľko hodín po tom, ako Irán zaútočil balistickými strelami na dve vojenské základne v Iraku, na ktorých pôsobia aj americkí a spojeneckí vojaci. Útok na základne bol odvetou za minulotýždňové zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního, ktorý zahynul pri útoku amerického dronu pri Bagdade.



Ábedzáde ešte vo štvrtok vyhlásil, že dohady o zostrelení lietadla raketou "nedávajú zmysel", a poznamenal, že v tom istom čase a v tej istej výškovej hladine sa nachádzalo "niekoľko ďalších domácich i medzinárodných letov".



Iránske úrady umožnili, aby zvyšky havarovaného lietadla preskúmali ukrajinskí vyšetrovatelia, tí však svoje zistenia zatiaľ nezverejnili. Irán prizval na spoluprácu pri vyšetrovaní havárie zástupcov americkej spoločnosti Boeing, ako aj expertov z Ukrajiny, Spojených štátov, Francúzska a Kanady.



Po internetových sociálnych sieťach sa rozšíril videozáznam, ktorý údajne zachytáva moment zásahu lietadla. Denník The New York Times tvrdí, že pravosť videa overil. Vidno na ňom rýchlo sa pohybujúci predmet stúpajúci k oblohe, potom jasný záblesk a po niekoľkých sekundách zvuk explózie.