Šéf iránskej diplomacie by mal v noci pricestovať do Islamabadu
Autor TASR
Teherán/Islamabad 24. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí pricestuje podľa očakávania do pakistanského hlavného mesta v noci z piatka na sobotu. Sprevádzať ho bude menší tím a pravdepodobne sa uskutočnia mierové rokovania so Spojenými štátmi, uviedol zdroj z prostredia pakistanskej vlády. TASR o tom informuje podľa portálu Times of Israel (TOI).
Nemenovaný zdroj dodal, že logistický a bezpečnostný tím Spojených štátov sa už nachádza v Islamabade s cieľom viesť druhé kolo rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
Americký prezident Donald Trump v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.
Denník The New York Times už v stredu s odvolaním sa na anonymné pakistanské zdroje a na vyjadrenie samotného Trumpa uviedol, že sa druhé kolo americko-iránskych rokovaní mohlo uskutočniť počas najbližších troch dní.
