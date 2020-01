Šéf Iránskej diplomacie: Dialóg so štátmi Perzského zálivu vítame

Teherán 23. januára (TASR) - Irán víta dialóg so svojimi susedmi v oblasti Perzského zálivu. Na Twitteri to vo štvrtok deklaroval iránsky minister zahraničných vecí Džavád Zaríf. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že sa tak deje v čase zvýšeného napätia v regióne.



"Irán je naďalej otvorený dialógu so svojimi susedmi a oznamujeme našu pripravenosť podieľať sa na akejkoľvek súvisiacej činnosti, ktorá je v záujme regiónu," tvítoval Zaríf v arabčine.



Zarífov rezort v pondelok oznámil, že šéf diplomacie islamskej republiky sa nezúčastní na tohtotýždňovom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose. Dôvodom je podľa Teheránu zmena programu zo strany organizátorov.



Neúčasť Zarífa na prestížnom stretnutí vo švajčiarskych Alpách oznámil jeho rezort v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi po zabití vysokopostaveného iránskeho generála americkým dronom v Iraku a sporov s európskymi partnermi v súvislosti s odklonom Iránu od jadrových záväzkov. Situácia otriasa stabilitou v regiónoch Blízkeho východu a Perzského zálivu.