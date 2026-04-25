Šéf iránskej diplomacie odcestoval z Pakistanu, s USA sa nestretol
Medzičasom izraelský denník The Times of Israel s odvolaním sa na svoj zdroj informoval, že Witkoff a Kushner ešte z Floridy neodleteli.
Autor TASR
Islamabad 25. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v sobotu odcestoval z Pakistanu po rokovaniach s tamojšími predstaviteľmi, informovali svetové agentúry a televízia al-Džazíra. Iránska delegácia v Islamabade odovzdala zoznam svojich požiadaviek na ukončenie vojny s USA a Izraelom. Do Pakistanu plánovali v sobotu vycestovať americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, píše TASR.
Arákčí sa v Pakistane, kam dorazil v piatok, stretol s premiérom Šáhbázom Šarífom a ďalšími predstaviteľmi. Na sociálnych sieťach napísal, že rokovali o vývoji v regióne a červených čiarach, ktoré si Irán stanovil pre rokovania s USA. Bez ďalších podrobností tiež uviedol, že Irán bude naďalej spolupracovať s Pakistanom, „kým sa nedosiahne výsledok“.
Medzičasom izraelský denník The Times of Israel s odvolaním sa na svoj zdroj informoval, že Witkoff a Kushner ešte z Floridy neodleteli. Arákčí by sa podľa denníka vraj mohol do Pakistanu vrátiť, aby sa s americkými vyslancami stretol začiatkom budúceho týždňa po ukončení svojich ciest do Ománu a Ruska.
V Islamabade sa už niekoľko dní čaká na obnovenie americko-iránskych rozhovorov, ktoré sa začali pred dvoma týždňami, ale po približne 15 hodinách boli prerušené bez dosiahnutia konkrétneho výsledku. Prímerie vo vojne bolo Spojenými štátmi jednostranne predĺžené na neurčito.
Biely dom v piatok oznámil, že prezident USA Donald Trump vyšle Witkoffa a Kushnera do Pakistanu na schôdzku s Arákčím. Iránske štátne médiá však uviedli, že priame rokovania americkej a iránskej delegácie v Islamabade nie sú na programe. Aj iránske ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry AP podotklo, že akékoľvek rokovania budú prebiehať nepriamo a odkazy bude odovzdávať pakistanská strana.
Iránsky diplomatický zdroj v reakcii na otázku týkajúcu sa výhrad Teheránu voči postojom USA pre agentúru Reuters v sobotu povedal, že Irán nebude akceptovať „maximalistické požiadavky“.
Arákčí sa v Pakistane, kam dorazil v piatok, stretol s premiérom Šáhbázom Šarífom a ďalšími predstaviteľmi. Na sociálnych sieťach napísal, že rokovali o vývoji v regióne a červených čiarach, ktoré si Irán stanovil pre rokovania s USA. Bez ďalších podrobností tiež uviedol, že Irán bude naďalej spolupracovať s Pakistanom, „kým sa nedosiahne výsledok“.
Medzičasom izraelský denník The Times of Israel s odvolaním sa na svoj zdroj informoval, že Witkoff a Kushner ešte z Floridy neodleteli. Arákčí by sa podľa denníka vraj mohol do Pakistanu vrátiť, aby sa s americkými vyslancami stretol začiatkom budúceho týždňa po ukončení svojich ciest do Ománu a Ruska.
V Islamabade sa už niekoľko dní čaká na obnovenie americko-iránskych rozhovorov, ktoré sa začali pred dvoma týždňami, ale po približne 15 hodinách boli prerušené bez dosiahnutia konkrétneho výsledku. Prímerie vo vojne bolo Spojenými štátmi jednostranne predĺžené na neurčito.
Biely dom v piatok oznámil, že prezident USA Donald Trump vyšle Witkoffa a Kushnera do Pakistanu na schôdzku s Arákčím. Iránske štátne médiá však uviedli, že priame rokovania americkej a iránskej delegácie v Islamabade nie sú na programe. Aj iránske ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry AP podotklo, že akékoľvek rokovania budú prebiehať nepriamo a odkazy bude odovzdávať pakistanská strana.
Iránsky diplomatický zdroj v reakcii na otázku týkajúcu sa výhrad Teheránu voči postojom USA pre agentúru Reuters v sobotu povedal, že Irán nebude akceptovať „maximalistické požiadavky“.