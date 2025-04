Šéf iránskej diplomacie opäť potvrdil, že budú s USA rokovať nepriamo

Teherán/Dubaj 8. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok potvrdil, že nadchádzajúce rokovania o iránskom jadrovom programe v Ománe budú nepriame. Pripustil, že dohodu bude možné dosiahnuť, ak USA počas týchto rokovaní preukážu dobrú vôľu, a potvrdil, že „hlavným cieľom“ iránskej vlády je dosiahnuť zrušenie sankcií uvalených na Irán, informovala oficiálna tlačová agentúra IRNA, píše TASR.



Arákčí dodal, že jeho partnerom na rokovaní bude vyslanec USA Steve Witkoff. USA však zatiaľ nepotvrdili, že americkú delegáciu v Ománe bude viesť práve Witkoff.



Kým prezident USA Donald Trump v pondelok označil ománske rokovania s Iránom za priame, Arákčí už v nedeľu vyhlásil, že priame rokovania so Spojenými štátmi by boli „nezmyselné“.



„Priame rokovania by nemali zmysel so stranou, ktorá sa neustále vyhráža použitím sily v rozpore s Chartou OSN a ktorá vyjadruje protichodné postoje svojich rôznych predstaviteľov,“ uviedol Arákčí vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí.



V snahe dotlačiť Irán k rokovaniam o jeho programe využívania jadrovej energie sa Trump Teheránu pred časom vyhrážal aj „bombardovaním, aké ešte nezažil“. Teherán pritom aj v minulosti bol ústretový voči nepriamym rokovaniam.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a svetovými mocnosťami, uzavretej v roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA prestal dodržiavať podmienky dohody a výrazne napredoval v jadrovom vývoji, pripomenul Reuters.



Minulý mesiac poslal americký prezident do Teheránu list. V ňom Irán vyzval, aby rozhodol, či sa začnú nové rokovania, alebo bude krajina znášať prísnejšie sankcie v rámci Trumpovej "politiky maximálneho tlaku".



Obe krajiny spolu prerušili diplomatické styky počas islamskej revolúcie v Iráne v roku 1979. Ich komunikáciu odvtedy sprostredkováva švajčiarske veľvyslanectvo v Teheráne. Nepriame rozhovory sprostredkoval aj Omán v rámci tzv. maskatského procesu.