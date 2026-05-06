Streda 6. máj 2026
sekcia Zahraničie

Šéf iránskej diplomacie pricestoval na rokovania do Pekingu

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 6. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu ráno pricestoval do Pekingu, kde už aj rokoval so svojím čínskym rezortným kolegom Wang Im. Ich rozhovor sa týkal bilaterálnych vzťahov, ako aj o regionálneho a medzinárodného vývoja. S odvolaním sa na tlačové agentúry Tasním a Fárs o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.

Čína patrí medzi kľúčových odberateľov iránskej ropy a pokračuje v jej nákupe napriek sankciám Spojených štátov, ktorými sa Washington snaží obmedziť príjmy Teheránu.

Arákčího návšteva sa uskutočňuje pred plánovanou cestou amerického prezidenta Donalda Trumpa do Číny v dňoch 14. a 15. mája, kde sa má stretnúť s prezidentom Si Ťin-pchingom. Návštevu odložil po tom, čo Spojené štáty spolu s Izraelom podnikli útoky na Irán.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok vyzval Čínu, aby vyvinula tlak na Arákčího a prinútila Teherán uvoľniť kontrolu nad Hormuzským prielivom, ktorým pred konfliktom prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy.

Rubio vyjadril nádej, že čínska strana Arákčímu jasne naznačí, že kroky Iránu v prielive vedú k jeho medzinárodnej izolácii.
