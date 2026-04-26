Šéf iránskej diplomacie sa po rokovaniach v Ománe vrátil do Pakistanu
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Islamabadu.
Autor TASR
Islamabad 26. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí sa po krátkych rokovaniach v Ománe v nedeľu vrátil späť do Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom mierových rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom. Z pakistanského Islamabadu do Ománu pritom odletel v sobotu popoludní. Upozornila na to agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na iránske štátne médiá, informuje TASR.
Iránska agentúra IRNA s odvolaním na rezort diplomacie ešte v sobotu večer uviedla, že Arákčí má „v pláne navštíviť Pakistan po dokončení svojej cesty do Ománu a pred cestou do Ruska“.
Podľa agentúry AP bol hlavnou témou rokovaní v Ománe Hormuzský prieliv. Irán chce presvedčiť Omán, aby podporil jeho návrh na výber mýta od lodí prechádzajúcich úžinou.
Stanovisko Ománu v tejto veci nebolo bezprostredne jasné. Ománsky sultán Hajtham bin Tárik Ál Saíd po stretnutí s iránskym ministrom zahraničných vecí vyjadril nádej na „rýchly a definitívny koniec vojny a návrat stability a bezpečnosti do regiónu“. Omán je pripravený poskytnúť v tejto súvislosti pomoc. Arákčí v nedeľu telefonoval aj so svojimi náprotivkami v Katare a Saudskej Arábii.
Zdroj americkej agentúry, ktorý sa podieľa na rokovaniach, uviedol, že Irán trvá na ukončení americkej blokády ešte pred začatím nového kola rokovaní a že mediátori pod vedením Pakistanu sa snažia prekonať výrazné rozpory medzi oboma krajinami.
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Islamabadu. Spojené štáty majú podľa Trumpa v rukách všetky tromfy a cestu zrušil pre postoj Iránu v rokovaniach. Napriek tomu sa americký prezident vojnu s Iránom obnoviť aspoň zatiaľ nechystá.
Dvaja pakistanskí predstavitelia oslovení agentúrou AP neuviedli, kedy by sa Američania mohli vrátiť do regiónu, aby nadviazali na predošlé rokovania s iránskou delegáciou.
