Nedela 26. apríl 2026
Šéf iránskej diplomacie sa v pondelok v Moskve stretne s Putinom

Na snímke Vladimír Putin. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 26. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Arákčí odcestuje do Moskvy, kde sa v pondelok stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. S odvolaním sa na agentúru ISNA o tom v nedeľu informovala AFP.

Podľa iránskeho veľvyslanca v Rusku Kázima Džalálího má Arákčí v Moskve predložiť správu o rokovaniach o ukončení konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi a Izraelom a konzultovať najnovší vývoj týchto rokovaní a otázky prímeria.

Návšteva ruského hlavného mesta je súčasťou turné, ktoré Arákčí začal v piatok 24. apríla v pakistanskom Islamabade, pokračoval v ňom rokovaniami v Ománe a sériou telefonátov so svojimi náprotivkami v Katare a Saudskej Arábii.

Podľa agentúry AP bola hlavnou témou rokovaní v Ománe otázka Hormuzského prielivu. Irán sa snaží presadiť návrh na zavedenie poplatkov pre lode plaviace sa touto úžinou.

Stanovisko Ománu v tejto veci nebolo bezprostredne známe. Ománsky sultán Hajsám bin Tárik Saíd po stretnutí s iránskym ministrom zahraničných vecí vyjadril nádej na „rýchly a definitívny koniec vojny a návrat stability a bezpečnosti do regiónu“. Omán je podľa neho pripravený poskytnúť v tejto súvislosti pomoc.

Zdroj agentúry AP uviedol, že Irán trvá na ukončení amerických sankcií ešte pred začatím nového kola rokovaní a že sprostredkovatelia pod vedením Pakistanu sa snažia prekonať výrazné rozdiely medzi oboma stranami.

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Islamabadu. Spojené štáty majú podľa Trumpa v rukách všetky tromfy. Uviedol, že cestu amerického tímu zrušil pre postoj Iránu na rokovaniach.
