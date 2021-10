Šéf iránskej diplomacie: Teherán má záujem obnoviť jadrové rokovania

Moskva/Teherán 6. októbra (TASR) – Irán pracuje na obnovení rokovaní o jadrovej dohode vo Viedni a termín ich obnovenia bude zverejnený čoskoro, oznámil v stredu iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján. Povedal to v Moskve novinárom po stretnutí so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, informovala agentúra TASS.



„V súčasnosti na tom (obnovení rokovaní vo Viedni) pracujeme. V blízkom čase určíme dátum obnovenia rozhovorov," uviedol Abdollahján.



Šéf iránskeho rezortu diplomacie zároveň uviedol, že „dostal signály" aj o zámere amerického prezidenta Joea Bidena vrátiť sa k realizácii jadrovej dohody.



Teherán v roku totiž 2015 podpísal jadrovú dohodu so svetovými mocnosťami a zaviazal sa, že obmedzí svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Vtedajší americký prezident Donald Trump však v roku 2018 od predmetnej dohody odstúpil a voči Iránu znova zaviedol tvrdé ekonomické sankcie.



Trumpov nástupca v úrade Joe Biden vyjadril ochotu vrátiť sa k dodržiavaniu dohody, očakáva však, že Irán začne najskôr opäť plniť z nej vyplývajúce záväzky. O obnovu dialógu o dohode sa snažia aj viaceré európske krajiny.



Iránsky a ruský minister sa na svojom stretnutí v Moskve dohodli tiež na zorganizovaní schôdzky ruského prezidenta Vladimira Putina s najvyšším predstaviteľom Iránskej islamskej republiky Ebráhímom Raísím.



„Dúfame, že v blízkej budúcnosti sa prezidenti našich krajín zídu v jednom z našich hlavných miest," uviedol Abdollahján. Zároveň dodal, že Irán považuje Rusko za jedného zo svojich najdôležitejších strategických partnerov.



Raísí a Putin sa mali stretnúť už v septembri v rámci konferencie Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v Dušanbe. Táto schôdzka sa však napokon neuskutočnila a odložili ju na neurčito po tom, čo sa šéf Kremľa odobral v polovici septembra do domácej karantény, pretože sa v jeho okolí objavilo niekoľko prípadov nákazy koronavírusom.



Podľa Lavrova je tiež spoločnou prioritou Iránu a Moskvy aj boj s koronavírusovou pandémiou. Krajiny sa preto dohodli na tom, že Irán začne čo možno najskôr vyrábať ruskú protikoronavírusovú vakcínu Sputnik V, priblížila agentúra RIA Novosti.