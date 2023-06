Šéf iránskej diplomacie telefonoval s Lavrovom: Rusko nepokoje prežije

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Teherán 24. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján uistil v sobotu svojho ruského rezortného kolegu Sergeja Lavrova, že Rusko prežije prebiehajúce nepokoje. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Abdollahján telefonoval s Lavrovom, aby s ním hovoril o ozbrojenej vzbure ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny.



Abdollahján počas telefonátu podľa vyhlásenia ministerstva odsúdil vzburu vagnerovcov vedenú vodcom a zakladateľom skupiny Jevgenijom Prigožinom a označil ju za vnútornú záležitosť Ruska.



Mnohí sa domnievajú, že Irán podporuje v priebahajúcej ruskej invázii na Ukrajinu práve Moskvu, a to aj dodávaním zbraní. Teherán to však popiera.



Situácia v Rusku sa počas víkendu vyostrila po tom, čo Prigožin vyviedol svoje jednotky z Ukrajiny a v sobotu sa zmocnil Rostova na Done na juhu Ruska. Neskôr oznámil, že vagnerovci majú v úmysle "ísť na Moskvu". Cieľom tohto "pochodu spravodlivosti" malo byť zosadenie ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova.



V sobotu večer však Prigožin upokojil dramatickú situáciu, keď oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do svojich poľných táborov na Ukrajine. Uviedol, že sa tak chce vyhnúť prelievaniu ruskej krvi.



Vzniknutá situácia predstavuje podľa mnohých pre Putina zatiaľ najväčšiu hrozbu od začiatku invázie ruskej armády na Ukrajinu vlani vo februári.