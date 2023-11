Šéf iránskej diplomacie: USA mi vydali neskoro víza na schôdzu BR OSN

Teherán 29. novembra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján uviedol, že zmešká v stredu dôležité stretnutie v sídle OSN v New Yorku pre neskoré doručenie amerických víz pre jeho delegáciu. Témou stretnutia Bezpečnostnej rady OSN bola vojna Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Po rokovaní vlády v Iráne Amír Abdollahján uviedol, že Američania pre neho a jeho delegáciu vydali víza len niekoľko hodín pred stretnutím v New Yorku a je preto "nemožné", aby sa na ňom zúčastnili.



Šéf iránskej diplomacie vyhlásil, že napriek jeho neúčasti vynaloží Irán všetko úsilie na predĺženie humanitárneho prímeria medzi Izraelom a Hamasom.



Prímerie vstúpilo do platnosti v piatok a ak nebude opäť predĺžené, malo by sa skončiť vo štvrtok ráno. Podľa zdroja blízkeho k Hamasu, sú palestínski militanti ochotní prímerie predĺžiť o ďalšie štyri dni, píše agentúra AFP.



USA a Irán nemajú diplomatické vzťahy od roku 1980. Podľa dohody o ústredí Spojených národov z roku 1947 sú Spojené štáty všeobecne povinné umožniť zahraničným diplomatom prístup do sídla OSN. V roku 2020 však Teherán obvinil Washington, že odmietol vydať víza vtedajšiemu šéfovi iránskej diplomacie Mohammadovi Džavádovi Zarífovi, aby navštívil sídlo OSN.