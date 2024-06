Šéf iránskej diplomacie uviedol, že Teherán rokuje s Washingtonom

Bejrút 4. júna (TASR) - Iránska vláda sa zapája do rokovaní s úhlavným nepriateľom Spojenými štátmi, ktoré sa konajú v Ománe. Uviedol to v pondelok iránsky dočasný minister zahraničných vecí Alí Bagherí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Naše rokovania vždy pokračovali... nikdy sa nezastavili," uviedol Bagherí na tlačovej konferencii v libanonskom Bejrúte. Washington a Teherán diplomatické vzťahy neudržiavajú od Iránskej revolúcie v roku 1979, pripomína AFP.



Britský denník Financial Times (FT) v marci informoval, že Bagherí sa v januári zapojil do nepriamych rokovaní s USA v Ománe. Tieto rozhovory sa konali v období zvýšeného napätia na Blízkom východe v súvislosti s vojnou Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Spojené štáty sú blízkym spojencom Izraela a jeho najväčším dodávateľom zbraní, zatiaľ čo Irán podporuje Hamas.



Bagherí navštívil v pondelok Libanon v rámci svojej prvej zahraničnej cesty od prevzatia funkcie dočasného šéfa diplomacie, ktorej sa ujal po smrti svojho predchodcu Hosejna Amíra Abdollahjána. Ten zomrel v máji pri nehode vrtuľníka, pri ktorej zahynul i iránsky prezident Ebrahim Raísí.



Bagherí uviedol, že si vybral Libanon pre svoju prvú zahraničnú cestu, pretože ide o "kolísku odporu" voči Izraelu. Irán libanonskému hnutiu Hizballáh poskytuje vojenskú a finančnú pomoc. Toto šiitské hnutie a Izrael sa od začiatku vojny v Pásme Gazy pravidelne navzájom ostreľujú.



Dočasný šéf iránskej diplomacie na tlačovej konferencii tiež povedal, že sa uskutočňujú aj rokovania so západnými mocnosťami o iránskych jadrových aktivitách. Západ sa obáva, že Irán sa snaží vyvinúť jadrovú zbraň, čo však Teherán popiera. Bagherí odcestuje v utorok z Libanonu do Sýrie.