Šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu sa stretne s Grossim

Teherán 24. septembra (TASR) - Šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammad Eslámí oznámil v sobotu, že sa budúci týždeň stretne s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Pocestujem do Rakúska, aby som sa zúčastnil na každoročnej generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni, kde sa stretnem s generálnym riaditeľom Rafaelom Grossim," uviedol Eslámí pre iránsku štátnu televíziu.



Spomínaná konferencia MAAE, ktorá sídla vo Viedni, sa bude tento rok konať od 26. do 30. septembra.



Táto dozorná agentúra OSN začiatkom septembra uviedla, že "nemôže prisľúbiť, že iránsky jadrový program má výlučne mierové ciele". MAAE totiž požaduje od Iránu vysvetlenia v súvislosti s prítomnosťou jadrového materiálu v troch objektoch, ktoré Teherán nedeklaroval ako súčasť svojho nukleárneho programu.



"Dúfam, že moje rokovania ukončia... falošné obviňovanie spojené s istými objektami, ktoré pramenia z politického nátlaku a psychologických operácií používaných proti Iránu," dodal Eslámí.



Práve na tejto záležitosti sa zasekli aj rokovania o obnovení jadrovej dohody z roku 2015 medzi Iránom a svetovými veľmocami. Irán totiž požaduje, aby MAAE uzavrela vyšetrovanie spomínaných troch objektov. Rokovania o oživení tejto dohody začali vlani v apríli, no boli niekoľkokrát pozastavené.



Pôvodnú jadrovú dohodu, v ktorej sa Teherán zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií, vyjednal v roku 2015 bývalý americký prezident Barack Obama. O tri roky neskôr však Spojené štáty rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa od dohody jednostranne odstúpili a uvalil na Irán sankcie, čo spôsobilo, že Irán si prestal plniť svoje záväzky vyplývajúce z dohody.



Iránsky prezident Ebráhím Raísí v stredu na Valnom zhromaždení OSN povedal, že jeho krajina sa neusiluje o vývoj jadrových zbraní a vyzval Spojené štáty, aby dali Teheránu záruky, že budú dodržiavať akúkoľvek obnovenú jadrovú dohodu.