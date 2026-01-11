< sekcia Zahraničie
Šéf iránskej polície hovorí o zatýkaní významného počtu ľudí
Novinár agentúry AFP opísal Teherán v súčasnosti ako mesto v stave takmer paralýzy.
Autor TASR
Paríž 11. januára (TASR) - Irán zadržal významný počet kľúčových postáv protestného hnutia, ktoré za posledné dva týždne zachvátilo islamskú republiku, uviedol v nedeľu šéf iránskej polície. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Včera večer (v sobotu) boli zatknuté významné počty hlavných zúčastnených na nepokojoch, ktorí, ak Boh dá, budú po vykonaní právnych postupov potrestaní,“ povedal pre štátnu televíziu šéf polície Ahmad-Reza Radan. Neuviedol žiadne podrobnosti o počte alebo totožnosti zadržaných.
Minister vnútra Eskandar Momeni v sobotu večer v komentároch pre štátnu televíziu trval na tom, že prípady „vandalizmu“ ustupujú a varoval, že „tí, ktorí vedú protesty smerom k deštrukcii, chaosu a teroristickým činom, nenechávajú počuť hlasy ľudí “.
Šéf iránskej bezpečnostnej služby Alí Larídžání protesty proti ekonomickým ťažkostiam označil za „úplne pochopiteľné“, ale oddelil ich od „nepokojov“ a organizátorov obvinil z konania „veľmi podobného metódam teroristických skupín“, informovala tlačová agentúra Tasnim.
Novinár agentúry AFP opísal Teherán v súčasnosti ako mesto v stave takmer paralýzy. Cena mäsa sa od začiatku protestov takmer zdvojnásobila a hoci niektoré obchody sú otvorené, musia zatvoriť po 16.00 ho miestneho času, kedy sú nasadené bezpečnostné sily.
Medzitým videá zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú veľké davy v uliciach počas protestov vrátane hlavného mesta Teherán a vychodoiránskeho Mašhadu. Ukazujú tiež horiace autá. Videá sa na siete dostali napriek úplnému vypnutiu internetu v krajine, čo znemožňuje normálnu komunikáciu so zahraničím prostredníctvom aplikácií na posielanie správ alebo telefónnych liniek.
Americká Human Rights Activists News Agency uviedla, že potvrdila úmrtie 116 ľudí v súvislosti s protestami vrátane 37 príslušníkov bezpečnostných síl alebo iných úradníkov. Skutočný počet môže byť oveľa vyšší.
Americké Centrum pre ľudské práva v Iráne (CHRI) uviedlo, že podľa „očitých svedkov a dôveryhodných správ počas súčasnej odstávky internetu boli v Iráne zabité stovky protestujúcich“.
Uviedlo, že nemocnice sú „preťažené“ a zásoby krvi sú nízke a že mnohí protestujúci boli počas akcií bezpečnostných zložiek zámerne zasiahnutí do očí.
