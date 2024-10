Šéf iránskych Revolučných gárd varoval, že Izrael bude čeliť následkom

Teherán 28. októbra (TASR) - Veliteľ iránskych Revolučných gárd generál Hosejn Salámí varoval Izrael, že po útoku na iránske vojenské objekty bude čeliť "trpkým následkom". Informovali o tom v pondelok iránske médiá, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Salámí tvrdí, že Izrael útokom "nedosiahol svoje zlovestné ciele". Podľa jeho slov šlo o prejav "chybného výpočtu a bezmocnosti". "Jeho trpké následky budú nepredstaviteľné," citovala Salámího iránska tlačová agentúra Tasnim.



Izraelská armáda zaútočila v noci na sobotu na vojenské ciele v Iráne. Nálety uskutočňovala vo viacerých vlnách, pričom izraelské médiá krátko pred úsvitom informovali o ukončení operácie. Išlo o odvetu za iránsky útok z 1. októbra, pri ktorom Teherán odpálil takmer 200 balistických rakiet, z ktorých väčšinu zneškodnila izraelská protivzdušná obrana.



Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v nedeľu vyhlásil, že útok Izraela na Irán "by sa nemal zveličovať, ale ani bagatelizovať"



Teherán sa nesnaží o vojnu, no bude chrániť svoje práva, uviedol v nedeľu iránsky prezident Masúd Pezeškiján. Dodal, že Irán "primerane odpovie na agresiu sionistického režimu".



Americký spravodajský server Axios v sobotu informoval, že Izrael pred útokom zaslal Iránu odkaz, v ktorom ho varoval pred reakciou, a to v snahe obmedziť vzájomné útoky medzi oboma krajinami a zabrániť širšej eskalácii.