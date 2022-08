Šéf izraelského Mosadu bude v USA rokovať o jadrovej dohode s Iránom

Jeruzalem 28. augusta (TASR) - Šéf izraelskej tajnej služby Mosad David Barnea navštívi začiatkom septembra Spojené štáty, kde bude rokovať o možnom obnovení iránskej jadrovej dohody z roku 2015. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného izraelského predstaviteľa.



Izrael odrádza západné krajiny od zmienenej dohody s Iránom. Židovský štát tvrdí, že dohoda by uľahčila financovanie militantov podporovaných Iránom a zároveň by nezabránila Teheránu vo vývoji jadrovej zbrane, čo Irán vždy popieral.



Bornea "o týždeň navštívi Washington, kde sa v Kongrese zúčastní na stretnutiach za zatvorenými dverami o dohode s Iránom," povedal pre AFP vysoký izraelský predstaviteľ pod podmienkou anonymity, no ďalšie podrobnosti neposkytol.



Izraelský premiér Jair Lapid predtým v nedeľu uviedol, že "diplomatický boj" Izraela proti dohode zahrňuje izraelského poradcu pre národnú bezpečnosť a ministra obrany, ktorí nedávno absolvovali stretnutia v Spojených štátoch.



"Vyvíjame spoločné úsilie s cieľom zabezpečiť, že Američania a Európania pochopia nebezpečenstvá spojené s touto dohodou," povedal Lapid. Zároveň zdôraznil, že to, čo bolo podpísané v roku 2015, "nebola dobrá dohoda", a že dohoda, ktorá sa v súčasnosti zostavuje, obsahuje "väčšie nebezpečenstvá".



Británia, Čína, Francúzsko, Irán, Nemecko, Rusko a sprostredkovane aj Spojené štáty začiatkom augusta nadviazali na prerušené rokovania o oživení dohody. Po štyroch dňoch rokovaní pod patronátom EÚ sa zrodil "finálny" kompromisný návrh. Brusel vyhlásil, že očakáva naň promptnú odpoveď od Teheránu aj Washingtonu.



Irán podpísal pôvodnú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. V rámci nej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť k tomuto procesu dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie hospodárskych sankcií. V roku 2018 však USA rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa – a s podporou Izraela – jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Irán po čase začal porušovať svoje záväzky vyplývajúce z pôvodnej dohody.