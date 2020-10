Šéf izraelskej tajnej služby Mosad rokoval s Bahrajnom o spolupráci

Manáma 1. októbra (TASR) - Šéf izraelskej tajnej služby Mosad Jossi Cohen navštívil v stredu Bahrajn, kde sa stretol s tamojšími najvyššími predstaviteľmi bezpečnostných a spravodajských služieb. Stalo sa tak po tom, čo sa obe krajiny dohodli na normalizácii vzťahov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na bahrajnské štátne médiá.



Podľa bahrajnskej tlačovej agentúry BHA Cohen a bahrajnskí predstavitelia diskutovali najmä o "oblastiach spoločného záujmu" a "vzájomnej spolupráci", pričom "dôraz kládli hlavne na normalizáciu vzťahov, ktorá by značne prispela k stabilite a mieru v regióne".



Bahrajn a Spojené arabské emiráty sú po Jordáne a Egypte v poradí treťou a štvrtou krajinou, ktoré pristúpili k normalizácii vzťahov s Izraelom.



Palestínčania označili dohodu medzi krajinami Perzského zálivu a Izraelom za "dýku do chrbta" a prekážku na ceste k založeniu vlastného nezávislého štátu, poznamenala AFP.



Izrael podpísal v Bielom dome vo Washingtone dohody o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov Bahrajnom aj so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) 15. septembra. Za prítomnosti prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorého vláda dohody sprostredkovala, podpísal historické dokumenty izraelský premiér Benjamin Netanjahu s ministrami zahraničných vecí SAE a Bahrajnu, Abdalláhom ibn Zajd Nahajánom a Abdullatíf az-Zajáním.