Šéf izraelskej armády po prvýkrát navštívil Maroko

Rabat 18. júla (TASR) - Šéf izraelskej armády pricestoval v pondelok do Maroka na stretnutie s predstaviteľmi ministerstva obrany v rámci rozširovania vzájomnej spolupráce, informuje tlačová agentúra AFP.



Trojdňová cesta Aviva Kohaviho je prvou oficiálnou návštevou šéfa izraelskej armády v tomto severoafrickom kráľovstve. Kohavi bude rokovať s vysokopostavenými úradníkmi ministerstva obrany a generálnym inšpektorom kráľovských ozbrojených síl, uviedol hovorca izraelskej vlády.



Pozorovatelia z izraelskej armády sa v júni po prvýkrát zúčastnili na rozsiahlom vojenskom cvičení "Africký lev", ktoré spoluorganizujú Maroko a USA a zapojili sa doňho tisíce vojakov z viacerých krajín.



Obe krajiny intenzívnejšie spolupracujú aj v ďalších oblastiach a Rabat má napríklad ľahší prístup k technológiám izraelského obranného priemyslu.



Maroko prerušilo vzťahy s Izraelom v roku 2000 po vypuknutí druhej palestínskej intifády. O 20 rokov neskôr ich obnovilo na základe dohody, ktorou Washington zároveň uznal zvrchovanosť Rabatu nad sporným územím susednej Západnej Sahary.



Takéto diplomatické riešenie porušilo dlhoročný konsenzus arabských krajín, že bez komplexnej mierovej dohody s Palestínčanmi nesmie dôjsť k normalizácii vzťahov s Izraelom.



Oživilo to ja dlhodobú rivalitu so susedným Alžírskom, ktoré v auguste minulého roka prerušilo diplomatické vzťahy s Rabatom. Alžír sa odvoláva na "nepriateľské činy" a vzťahy Maroka so "sionistickou entitou", čím má na mysli Izrael.



Ide o spor o budúcnosť Západnej Sahary, ktorú Maroko považuje za svoju neoddeliteľnú súčasť, zatiaľ čo Alžírsko podporuje národnooslobodzovací Front Polisario. Ten sa usiluje o nezávislosť a odmieta, aby Západná Sahara mala autonómny štatút pod marockou zvrchovanosťou.