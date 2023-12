Šéf izraelskej armády prevzal zodpovednosť za zabitie rukojemníkov

Jeruzalem 17. decembra (TASR) - Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi prevzal v sobotu večer zodpovednosť za smrť troch izraelských rukojemníkov, ktorých v piatok nedopatrením zastrelili izraelskí vojaci počas bojov s militantmi v Gaze. Informovala o tom agentúra DPA.



"Za to, čo sa stalo, je zodpovedná armáda a ja, ako jej veliteľ. A urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme zabránili opakovaniu takýchto prípadov počas ďalších bojov," povedal Halevi na videu, ktoré bolo zverejnené v sobotu večer na platforme X.



Trojici izraelských rukojemníkov sa podľa správ médií podarilo utiecť zo zajatia a hoci jeden z nich držal v ruke provizórnu bielu vlajku a volali o pomoc po hebrejsky, izraelskí vojaci ich mylne identifikovali ako hrozbu a zastrelili ich.



Herci Halevi na videu zdôraznil, že na osoby s bielymi vlajkami, ktoré sa chcú vzdať, sa nesmie strieľať. Podľa neho došlo počas incidentu k porušeniu platných armádnych predpisov.



"Trojica rukojemníkov urobila všetko pre to, aby sme ich rozoznali, napríklad si dali dole tričká, aby bolo vidno, že nie sú opásaní výbušninami a držali aj bielu vlajku," priznal náčelník generálneho štábu.



Zároveň však zdôraznil, že v oblasti prebiehali intenzívne boje a pohybovali sa tam teroristi v civilných šatách, čo si vyžadovalo bleskurýchle rozhodovanie.



Zármutok nad zabitím troch rukojemníkov vyjadril v sobotu večer aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý však zároveň akcentoval potrebu pokračovania vojenských akcií.



Tieto úmrtia "mi zlomili srdce. Zlomili srdce celému národu. Ale napriek tomuto hlbokému zármutku chcem vyjasniť túto skutočnosť: vojenský tlak je nevyhnutný pre návrat unesených, aj pre dosiahnutie víťazstva nad našimi nepriateľmi," uviedol Netanjahu na tlačovej konferencii v Tel Avive.



Smrť trojice rukojemníkov vyvolala v Izraeli protesty a príbuzní unesených naliehajú na Netanjahua, aby urobil viac pre ich prepustenie a aby obnovil rokovania s militantným hnutím Hamas. V sobotu večer to na proteste v Tel Avive opäť požadovali niektorí z prepustených rukojemníkov, príbuzní zadržiavaných a stovky ich stúpencov.



Premiér však v sobotu opäť deklaroval, že boje neprestanú, kým nedôjde k zničeniu Hamasu a návratu všetkých rukojemníkov.



Pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra palestínski teroristi odvliekli do Pásma Gazy približne 240 rukojemníkov. Časť z nich už odvtedy prepustili výmenou za oslobodenie Palestínčanov väznených v Izraeli.



Podľa izraelských odhadov sa v Gaze stále nachádza 112 živých rukojemníkov. Hamas okrem toho stále odmieta vydať telá 20 rukojemníkov, ktorí prišli o život.