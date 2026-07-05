< sekcia Zahraničie
Šéf izraelskej armády sľúbil odstrániť hrozbu Hizballáhu v Libanone
Hizballáh je financovaný a podporovaný zbraňami z Iránu. Libanon zatiahol do vojny na Blízkom východe 2. marca raketovou paľbou na Izrael.
Autor TASR
Jeruzalem 5. júla (TASR) - Náčelník izraelskej armády (IDF) v nedeľu navštívil jednotky rozmiestnené okolo hradu Beaufort v južnom Libanone a sľúbil pokračovať v ničení pozícií hnutia Hizballáh. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„IDF bude naďalej rozhodne konať s cieľom odstrániť hrozby z libanonského územia a je pripravená rýchlo prejsť k útočným operáciám, ak by bolo porušené prímerie,“ povedal generálporučík Eyal Zamir podľa vyhlásenia vydaného armádou.
Izraelské sily nedávno obsadili hrad z čias križiackych výprav a okolitú oblasť. Nedávno zverejnili videá zo siete tunelov v jeho okolí. Izrael tvrdí, že boli postavené s cieľom poskytnúť bojovníkom libanonskej militantnej skupiny Hizballáh opevnený úderný uzol len niekoľko kilometrov od izraelského územia.
Izrael obsadil historickú pevnosť na strategickom mieste aj počas invázie do Libanonu v roku 1982 po dlhom boji s palestínskymi bojovníkmi, ktorý sa ukrývali v bludisku historických podzemných tunelov hradu. Izrael potom ruiny hradu používal ako jedno zo svojich hlavných pozorovacích stanovíšť, až kým sa jeho jednotky nestiahli z krajiny v roku 2000.
„Aktivity našich vojsk na Beaufort Ridge a v celom južnom Libanone sa vykonávajú v súlade s dohodou a mechanizmami, ktoré sú v jej rámci zavedené,“ povedal Zamir. Odkazoval na nedávnu dohodu medzi Izraelom a Libanonom, ktorú sprostredkovali USA.
„Libanonské ozbrojené sily sú povinné splniť svoje záväzky vyplývajúce z historickej dohody, ktorá bola podpísaná, a konať s cieľom vyčistiť oblasť od teroristov Hizballáhu a teroristickej infraštruktúry,“ dodal.
Hizballáh je financovaný a podporovaný zbraňami z Iránu. Libanon zatiahol do vojny na Blízkom východe 2. marca raketovou paľbou na Izrael, aby pomstil zabitie najvyššieho iránskeho vodcu pri americko-izraelských útokoch niekoľko dní predtým.
Izrael reagoval masívnymi leteckými útokmi a pozemnou inváziou do južného Libanonu, kde jeho jednotky okupujú rozsiahle územie blízko hraníc.
„IDF bude naďalej rozhodne konať s cieľom odstrániť hrozby z libanonského územia a je pripravená rýchlo prejsť k útočným operáciám, ak by bolo porušené prímerie,“ povedal generálporučík Eyal Zamir podľa vyhlásenia vydaného armádou.
Izraelské sily nedávno obsadili hrad z čias križiackych výprav a okolitú oblasť. Nedávno zverejnili videá zo siete tunelov v jeho okolí. Izrael tvrdí, že boli postavené s cieľom poskytnúť bojovníkom libanonskej militantnej skupiny Hizballáh opevnený úderný uzol len niekoľko kilometrov od izraelského územia.
Izrael obsadil historickú pevnosť na strategickom mieste aj počas invázie do Libanonu v roku 1982 po dlhom boji s palestínskymi bojovníkmi, ktorý sa ukrývali v bludisku historických podzemných tunelov hradu. Izrael potom ruiny hradu používal ako jedno zo svojich hlavných pozorovacích stanovíšť, až kým sa jeho jednotky nestiahli z krajiny v roku 2000.
„Aktivity našich vojsk na Beaufort Ridge a v celom južnom Libanone sa vykonávajú v súlade s dohodou a mechanizmami, ktoré sú v jej rámci zavedené,“ povedal Zamir. Odkazoval na nedávnu dohodu medzi Izraelom a Libanonom, ktorú sprostredkovali USA.
„Libanonské ozbrojené sily sú povinné splniť svoje záväzky vyplývajúce z historickej dohody, ktorá bola podpísaná, a konať s cieľom vyčistiť oblasť od teroristov Hizballáhu a teroristickej infraštruktúry,“ dodal.
Hizballáh je financovaný a podporovaný zbraňami z Iránu. Libanon zatiahol do vojny na Blízkom východe 2. marca raketovou paľbou na Izrael, aby pomstil zabitie najvyššieho iránskeho vodcu pri americko-izraelských útokoch niekoľko dní predtým.
Izrael reagoval masívnymi leteckými útokmi a pozemnou inváziou do južného Libanonu, kde jeho jednotky okupujú rozsiahle územie blízko hraníc.